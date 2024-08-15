建材展專業講座／結構工程師：為防震做好準備

「2024居家建材大展」即將於8月22日（周四）、23日（周五）兩天上午10時起在聖蓋博市希爾頓酒店（Hilton Los Angeles/San Gabriel）舉辦。此次活動是由洛杉磯 世界日報與美國華人 建築公會（CACP）第六度攜手舉辦，活動不僅涵蓋各類建材製造、代理、經銷商，同時也邀請到業內專業人士為民眾提供兩天共八場講座，內容從防震結構、ADU建築許可證申請、創造土地價值最大化等一應具全，保證讓您逛展的同時也能收穫滿滿。

結構工程師 為民眾解答如何為房屋做好防震準備

南加州 12日中午約12時20分發生規模4.4地震 ，華人社區多地震感強烈，此次地震也讓不少華人民眾開始關注房屋防震結構的重要性。 此次居家建材大展將邀請阿罕布拉市（Alhambra）城市規劃局的王楠為民眾講解如何提前為自己的房屋做好防震準備。主講人王楠是柏克萊加大 （UC Berkeley）土木工程學士學位和結構工程學碩士學位，不僅在城市規劃局服務多年，同時也昰加州註冊的結構工程師。 王楠表示，此次地震雖然未造成重大災損或人員傷亡，但也應當提醒民眾留意防震結構對於房屋的重要性，並與民眾分享如何提前為防震做好準備，講座結尾也將設置問答環節，解答民眾的提問。

新建、ADU加建（附屬住宅單元）為土地創造最大價值

本次居家建材展也將邀請包括美國華人建築公會、萬豪建築執行長以及專業建築設計師為民眾提供包括新建、加建等方式創造土地價值最大化。

萬豪建築執行長Alvin表示，許多民眾並不清楚沒有許可證的違屋建築是否可以出租，對於車庫改建後的單元是否可以補申請許可證也不了解，這些問題都將在此次講座中為民眾一一解答。除此之外，對於合格的建商來說，全面保障工期和質量是至關重要的指標，而在施工過程中保險非常重要，否則一旦出現險情買單的只能是屋主，因此對於屋主來說，如何挑選建築公司，以及一間正規合格的建築商應該具備哪些條件，是改建和加建相當重要的環節。

本次居家建材展也邀請到洛杉磯社區大學學區為本地建材商講述如何成為149億美金建築項目的材料供應商和工程承包商，場場講座內容豐富精彩。 除了專業講座之外，多家參展廠商也提供展會現場專屬特價優惠，活動免費入場、免費停車，現場備有熱茶、咖啡，歡迎所有對於房屋加建、防震和建築建材有興趣的民眾蒞臨大展。

第六屆「居家建材大展」展覽時間：

2024年8月22日（週四）10AM—5PM

2024年8月23日（週五）10AM—4PM

展覽地點：

聖蓋博市希爾頓飯店（225 W Valley Blvd, San Gabriel, CA 91776）

詳情可致電諮詢世界日報：323-268-4982轉600。現場觀展無需報名，免費停車、免費入場！