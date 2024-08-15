16歲女稱小學起遭性虐逾50次 纏訟7年 680萬元和解

南加州核桃谷學區學生性虐案680萬元和解。（示意圖，學區官網）

南加州核桃 谷學區 （Walnut Valley USD）七年前發生的學生性虐案，近日法官批准以680萬元和解。原告是一名16歳女生，聲稱在2016-17學年和2017-18學年在校區內遭到數名同學性虐待超過50次，控告學區疏於管理。

核桃谷學區首席運營官惠特莫（Dr. Matt Witmer）14日對本報表示，該學區確認並已核准涉及一名曾經是學區學生的相關敏感事件的和解協議。學區對所有學生安全和福祉的承諾仍堅定不移。對和解協議核准目的是為長期的學術服務、諮詢和情感支持提供必要資源。出於隱私考慮，學區無法提供有關個別學生案件的細節。

在這起案件中，原告堅稱，由於她是非裔，受到學區不公平對待，因而向洛縣波莫那高等法院提告，指控學區對未成年人疏忽監管、種族歧視、涉嫌對未成年人性虐待舉報失職，以及違反加州民法等罪名。

波莫那高院法官西爾納（Salvatore Sirna）於8日簽署命令，同意和解。於12日指示將和解金置入凍結帳戶。由於原告是未成年人，因此和解協議需要法官同意。扣除律師費及其它費用後，原告將獲得403萬元。尋求批准該協議的法庭文件已於2023年11月提交，但因原告家人更換律師而延誤。

原告於2014年秋季開始在核桃市位於東卡利巴哈路（East Calle Baja Dr.）的C.J. Morris小學上幼稚園班。訴訟稱，在2016-17學年間，她與其他二年級學生們一起乘校車到波莫那州立工藝大學（Cal Poly Pomona）。在返回小學時，遭到坐在她旁邊一名男生強迫觸摸，而且這名男生也多次在校園內重複這種行為，包括在教室裡。原告在2021年初提起的訴訟稱，男生還引誘她發生更嚴重的性行為。

原告稱，當她在2017年秋季升入三年級時，上一學年虐待她的那名男生還將惡行告訴其他男生。隨後該男生與另外至少五名同學在校區內多次對她性虐待，地點包括在教室、行政樓、圖書館和學校衛生間。訴訟稱，由於原告的老師和行政管理人員包括校長Shehzad Bhojani完全缺乏監督，導致這些虐待行為發生了50多次。

訴訟稱，2018年2月，校長Shehzad Bhojani招呼受害女生和她的祖母到辦公室，對這起事件「表達了懷疑，並指責女孩編造事實。」從那時開始，受害女生就離開學校在家自學，並由她的祖母支付家教費用。學區對原告表現出種族偏見，指控她編造了性虐待事件。沒能充分懲罰施暴者，其中除了一名男生是非裔，別的學生都是其他族裔。由於未能確保校區安全，使得原告在返校後仍然再次面對一群男生的虐待而恐懼。根據法庭文件，該校校長Shehzad Bhojani已經離職。

根據地檢署文件，儘管原告聲稱自己在校區內遭受性虐待超過50次，但沒有任何人向校方報告此類事件，原告本人在事件發生期間從未提出報告。據學區表示，原告律師從未聲稱學區工作人員看到了有關該女生的任何不當行為。