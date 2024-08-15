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奇諾、奇諾岡71號公路 本周末交通限制

奇諾岡訊
71號公路奇諾、奇諾岡段南向縣周末因項目施工交通限制。（河濱縣交通局官網 )
71號公路奇諾、奇諾岡段南向縣周末因項目施工交通限制。（河濱縣交通局官網 )

加州位於奇諾（Chino )和奇諾岡(Chino Hills）的71號公路南向路段，因91號公路與71號公路交流道項目，於本周末限制交通（8月16日至19日）。施工人員將進行關鍵段工程，建設新的交流道，改善安全性和交通流量。此項工程旨在紓解河濱縣（Riverside County）、橙縣（Orange County）和聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）間的交通擁堵問題。

71號公路南向線將從Butterfield Ranch Road/Euclid Avenue南至91號公路段進行封閉。封閉期間，71號公路北向車輛將被引導至奇諾岡的Butterfield Ranch Road/Euclid Avenue出口。駕駛可以選擇返回71號公路北向線，或被引導至60號公路，再經15號南向公路向東或57號南向公路向西，到達91號公路及其它目的地。

施工人員正在建設一個新的連接橋面，該橋面將連接到71號公路，並重新調整91號東向公路Green River Road的匝道，同時新增輔助車道。輔助車道將有助於改善通往71號北向公路新直接連接道的通行，輔助車道能夠協助駕駛者進入和離開公路。

施工項目負責人克努森表示，封閉車道可以保護我們的工作人員免受來往車輛威脅，保護駕駛者免受施工活動的影響，並確保每個人都能安全回家。

據介紹，此項工程自2023年2月開始，預計將於2025年完工。為了獲取最新施工更新，公眾可以發送簡訊7191interchange至855-793-2625，或上網 rctc.org/71-91Interchange 註冊獲取項目及交通信息。

加州 南加 橙縣

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