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台首屆中國小姐林靜宜病逝 享年86歲

記者江碩涵／舊金山灣區報導
第一屆中國小姐冠軍林靜宜僑居舊金山灣區50餘年，日前傳出因突發疾病過世，享年86歲，今年6月29日林靜宜（右二）還出席北加州實踐大學校友會，並與大家合影。（實踐校友會提供）
第一屆中國小姐冠軍林靜宜僑居舊金山灣區50餘年，日前傳出因突發疾病過世，享年86歲，今年6月29日林靜宜（右二）還出席北加州實踐大學校友會，並與大家合影。（實踐校友會提供）

第一屆中國小姐冠軍林靜宜僑居舊金山灣區50餘年，日前傳出因突發疾病過世，享年86歲。據了解，林靜宜今年6月29日出席北加州實踐大學校友會，當時還與許多實踐大學校友們歡聚，當時精神與身體狀態也相當好。

北加州實踐大學校友會成員表示，林靜宜一直以來都很關心實踐校友會，今年舉辦年會時也非常高興的參加，當時還捐了300美元出來，當作抽獎的禮物，到了現場也與許多校友們相談甚歡，相當高興。

不過校友也說，隔了一陣子，校友們想再約林靜宜時，就發現有點異狀，因為林靜宜突然好像忘了許多之前的事情，請她提供地址時，也突然寫了一個30多年前的地址，沒想到這樣的事情發生後沒多久，就傳出林靜宜過世的訊息了，校友們都感到很惋惜。

一位不具名僑領指出，林靜宜早期與家人移民來舊金山灣區，至少僑居50餘年，40多年前北加州中國大專校聯會要成立時，林靜宜還是籌備委員會的成員之一，當時也非常熱心僑界的事務，不過隨著年齡增長，林靜宜也慢慢淡出僑界。

也有人指出，林靜宜晚年獨居在聖利安住，較少出席僑界活動，多與教會接觸。林靜宜女兒在歐洲，喪禮等事宜由其他親人代理。北加州實踐大學校友會，應該是林靜宜最後出席露面的場合了。

林靜宜是1960年第一屆中國小姐的冠軍，她是台灣嘉義人，畢業於實踐家專當時年齡22歲，當選為冠軍後，還曾經前往南加長堤參加世界小姐，途中經過舊金山，還在中華會館留下合影，沒想到之後僑居舊金山灣區，與舊金山灣區結下緣分。

中國小姐林靜宜(中右)接受獻花。(本報資料照片)
中國小姐林靜宜(中右)接受獻花。(本報資料照片)

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