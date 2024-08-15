日本「卡哇伊之王」 洛杉磯展繽紛藝術

被稱為「卡哇伊之王」的Sebastian Masuda首次在好萊塢的Japan House舉辦「Yes，KAWAII is Art -EXPRESS YOURSELF」展覽。（記者張宏／攝影）

喜歡日本 卡哇伊文化的民眾有福了，被稱為「卡哇伊之王」的Sebastian Masuda首次在好萊塢的Japan House舉辦「Yes，KAWAII is Art -EXPRESS YOURSELF」展覽，通過圖片影像和互動裝置全方位感受色彩紛雜的卡哇伊美學文化。

（影音來源：記者張宏）

在Japan House室內空間裡色彩繽紛，尤其以粉色為主，各種材質和卡哇伊圖案的疊加和堆積，形成其獨有的可愛美學。從玻璃門進入的瞬間就開始一場自我表達的冒險，目光所及都是令人眼前一亮的色彩。無論是原宿風的服飾，還牆上懸掛的多種材質和色彩繁複的藝術品、巨大的透明Hello Kitty及曾經留下卡哇伊裝扮影響的街頭行人照片牆，既懷舊又充滿新的視覺刺激。

原宿風的服飾。（記者張宏／攝影）

卡哇伊（KAWAII）一詞翻譯為「可愛」，但其影響力已遠超出美學範圍，涵蓋時尚、藝術術甚至社會行為的全球現象。藝術家Sebastian Masuda從2009年至2011年進行「原宿卡哇伊體驗」世界巡演，在20多個城市傳播對原宿歷史和卡哇伊文化的認識，深入探討卡哇伊文化一路從戰後媒體和少女漫畫，隨後在20世紀90年代東京原宿文化發展到全球現象，展示多彩卡哇伊風格背後的文化意義。

名為「色彩繽紛的叛亂─第七夢魘 」（Colorful Rebellion -Seventh Nightmare）裝置房間。（記者張宏／攝影）

現場展覽匯集多件藝術作品，揭示卡哇伊概念和卡哇伊相關的個人故事。Sebastian Masuda收藏了很多卡哇伊文化起源的物品和令人眼花繚亂的沉浸式藝術裝置，讓參觀者能探索卡哇伊運動的文化背景和意義。展覽有兩個互動設置，其中一個名為「色彩繽紛的叛亂─第七夢魘 」（Colorful Rebellion -Seventh Nightmare）裝置房間內，以七宗罪為靈感主題，包括欲望和妄想等元素，從天花板到牆壁，再到地面上堆積的卡哇伊玩具，參訪者身臨其境包圍在Sebastian Masuda從原宿中心開發的卡哇伊色彩美學中。

巨大的透明Hello Kitty內部裝滿五彩繽紛的物品。（記者張宏／攝影）

還有一個是名為「Sense Share Bear」的VR 互動裝置，參訪者可戴上VR眼鏡，為白色的小熊塗抹上各種理解的卡哇伊顏色。

Sebastian Masuda表示，卡哇伊是心愛之物的個人縮影，不受其他人的干擾。希望大家透過接觸日本流行文化和卡哇伊哲學，反思自己獨特之處，並思考如何應對未來的社會和個人挑戰，探索這些不同的觀點，成為明天生活的提示。

卡哇伊文化影響力已遠超出美學範圍，涵蓋時尚、藝術甚至社會行為的全球現象。（記者張宏／攝影）

華人 Joan和朋友來參觀展覽，讓她回想其上個世紀90年代充滿希望和大膽的影像記憶，那個時候她也會模仿原宿文化打扮，衣著時髦、濃妝且五顏綠色的髮型，喧囂熱鬧背後是強烈的自我表達和生命力。

被稱為「卡哇伊之王」的Sebastian Masuda首次在好萊塢的Japan House舉辦「Yes，KAWAII is Art -EXPRESS YOURSELF」展覽。（記者張宏／攝影）