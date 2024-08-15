萬聖節預熱 南加最大主題音樂節10月登場

南加最大規模的萬聖節主題音樂節Escape Halloween 近日公佈了今年的豪華陣容（Insomniac提供）

儘管萬聖節 還有兩月才到，許多慶典活動已先行預熱。南加 最大規模的萬聖節主題音樂節Escape Halloween 近日公布了今年的豪華陣容，兼在五個以上的沉浸式舞台上展現80多電音音樂人的作品。 由Insomniac舉辦的Escape Halloween 將於10月25日和10 月26 在聖伯納汀諾（San Bernadino）的NOS活動中心進行。

Escape Halloween今年的陣容展示了音樂節的多樣性，包括帶來令人腎上腺素飆升演出的舞曲音樂巨星Afroki 、Illenium，罕見地亮相北美音樂節的先鋒音樂製作人Martin Garrix等。喜歡重型音樂的聽眾可以欣賞到Angerfist、Dog Eat Dog等音樂人的的作品。此外，音樂節還邀請來深受低音愛好者喜愛的Alison Wonderland、旋律低音大師Seven Lions等。電音界最流行的類型非house和techno莫屬，音樂節也請來許多該領域知名音樂人，包括充滿想像力的Nina Kraviz、不拘一格的新星 Chloé Caillet等。其他亮點包括來自英國的James Hype、義大利 人氣最高的串流媒體音樂人MEDUZA、多產的音樂人 Denis Sulta 和 Dennis Cruz等。

除了邀請知名音樂人帶來各式各樣的電音作品，Escape Halloween在場景建造上也理費苦心。音樂節將以突破性的舞台設計為特色，把聽眾帶入一個充滿恐怖歡樂的噩夢世界。今年，Insomniac和多個知名品牌進行合作，旨在為聽眾帶來最佳的聽覺和視覺體驗。在音樂節現場，聽眾不僅能身臨其境穿梭在萬聖節世界，還可以與Escape Halloween的漫遊表演者、表演大師劇團一起跳舞。此外，音樂界還將打造高科技建築和迷人夜光環境，運用光、聲和火等元素，讓現場氛圍感拉曼。 今年Escape Hallowee的核心是瘋狂小鎮，這是一個神秘的空間，居住著神秘的人物和超自然力量，聽眾可以在此購買飲品、雜貨，並欣賞精彩的互動表演。

Escape Halloween是一個年滿18歲才能參與的活動，其門票已經于8月8日開始在官方網站上進行販售。