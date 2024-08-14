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神秘保時捷現身洛杉磯機場 車商也不知款型

記者張宏/洛杉磯報導
一輛看起來像是保時捷的汽車在LAX被發現，有網友將其發佈在社交媒體上。（翻拍ifn1993 Reddit）
一輛看起來像是保時捷的汽車在LAX被發現，有網友將其發佈在社交媒體上。（翻拍ifn1993 Reddit）

一輛神似保時捷的神秘黑車日前現身洛杉磯國際機場LAX）停車場在社交網絡引發討論，這是什麼車？它從哪裡來？它要去哪裡？其造型和款式甚至連保時捷廠家自己都不知道。一時引發話題，LAX13日揭秘了。

一輛看起來像是保時捷的汽車在LAX被發現，有網友將其發佈在社交媒體上，引起關注。這輛汽車沒有人知道那是什麼類型的保時捷。汽車網站Jalopnik聯繫了保時捷，但是連保時捷自己都不知道，保時捷聲稱對停在LAX那輛車一無所知。

LAX13日表示，這輛車是要參加日前在蒙特利（Monterey）舉辦的蒙特利汽車周（Monterey Car Week），每年夏季全球車迷與美國上流社會人士均聚集在蒙特利太平洋海岸，彰顯汽車文化與傳統。作為年度汽車慶典，展示大量經典汽車、豪華汽車和賽車

根據autoevolution網站報導，這輛汽車與保時捷993 GT1 Strassenversion具有相同的設計線索，993 GT1 Strassenversion 是911 GT1賽車的限量版且可合法上路的版本，於1997年推出，還有一些車漆為北極銀和蕨白。然而LAX的這輛賽車沒有GT1 Strassenversion 的後翼，但在前門後面配備了大型鴨尾擾流板和進氣口，而合法版本的賽車則沒有，且其前端也有所不同。還有人猜測是否是英國的RML Group為慶祝40周年推出的是P39，但是兩者的車頭燈存在差別。不過RML Group正在開發P40，但尚未公佈。無論如何，考慮到這輛車設計的獨特性，無論它來自哪裡或流向何處，都絕對價值不菲。

其實這類神秘豪車引發車迷偵探關注的事件不在少數。根據supercarblondie網站，今年6月在比弗利山莊（Beverly Hills），一輛1968年Shelby GT500複製品在街道上連續停放數周後引起討論。這輛車是1968年Shelby GT500 Eleanor複製品。這輛標誌性的汽車積滿灰塵和停車罰單，地上還有警方計時的痕跡，當時最新一張罰單警告稱，如果72小時內不移走車輛，將沒收車輛。警方還對車輛拍了照片，甚至給車主留下了一些說明。不過車主身分成謎。儘管該車最近登記，但檔案中沒有地址，表明車主故意讓車輛遠離人群。如今時隔數月，想必這輛車已被警察拖走了。

一輛積滿灰塵和停車罰單的1968年Shelby GT500複製品在街道上連續停放...
一輛積滿灰塵和停車罰單的1968年Shelby GT500複製品在街道上連續停放數周後引起討論。（EffspotYoutube視頻翻拍）

LAX 賽車 洛杉磯國際機場

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