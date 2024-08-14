贊助學區獎助金 巴沙迪那9/14慈善音樂會

多位國際知名音樂家將於9月14日在巴沙迪那私人豪宅舉行慈善音樂會，為當地公立學區獎學金籌款並支持社區發展。（黃煐媖提供）

前巴沙迪那（Pasadena）人際關係委員會主席尼達（Nat Nehdar）和雅瑟維多音樂教育基金會藝術總監黃煐媖共同發起的慈善音樂會，將在9月14日（周六）下午7時30分在巴沙迪那Chapman Wood社區一處私人豪宅舉行。此次音樂會目的為巴沙迪那聯合公立學區（PUSD）的獎學金計畫籌款，為南加州 華人社區提供欣賞高水準音樂演出的機會，同時支持當地教育事業及Upper Hastings Ranch 社區發展協會。

音樂會將匯集多位享譽國際的音樂家參與，包括剛獲得全球天才音樂大賽白金獎的黃煐媖，以及榮獲室內樂金牌的和諧三重奏（Harmonium Trio）。心路歷程三重奏將帶來她們在英國獲獎的作品「心路歷程」（Journey of Life），由華裔 小提琴家任盈潔和俄裔大提琴家Ruslan Biryukov共同演奏。

此外，音樂會節目豐富多樣，將呈現阿根廷探戈大師皮亞佐拉（Piazzolla）的「春季」，以及美國作曲家蓋西文（Gershwin）的經典作品。年僅15歲的華裔小提琴家劉澈（Aaron Liu)將演奏技術高超的「卡門幻想曲」，而華裔鋼琴博士吳蕙（Hui Wu）也將演出蘇聯作曲家史特拉汶斯基（Stravinsky）的「火鳥」。

音樂會的演出陣容還包括猶太裔美國女高音亞歷山大（Tara Alexander）、亞美尼亞歌唱家安塔布連（Arpy Aintablian）和男中音貝瑞（Cedric Berry）。橫笛演奏家Jennifer Jo及沙克斯風大師何博龍也將參與其中。作為音樂會的壓軸節目，黃煐媖也將首演她的全新鋼琴作品「絲綢之路變奏曲」，最後由五位室內樂音樂家將聯袂演出皮亞佐拉改編的「自由探戈」（Liber Tango），為整場演出畫下圓滿句點。