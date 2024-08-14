反對訴訟3遭駁回 道奇纜車可施工

洛杉磯高等法院12日駁回了反對道奇體育場至聯合車站零排放纜車計畫的訴訟，為該項計畫掃清障礙。（abc7電視台畫面）

洛杉磯 高等法院12日駁回反對道奇 體育場（Dodger Stadium）至聯合車站（Union Station）零排放空中纜車計畫的訴訟。這是該項目獲得的第三次司法勝利，為其在2028年洛杉磯奧運 會前如期完工掃清法律障礙。

在法官Maurice A. Leiter作出裁決之際，洛杉磯正全力籌備2028年奧運會，並計畫舉辦一屆「無車」奧運。零排放纜車計畫支持者也強調，這將成為道奇體育場與洛杉磯公共交通系統之間的首個永久性連接。該纜車項目單程僅需約7分鐘，作為一項創新的零排放交通方案，它將成首個配備電池備用系統的空中纜車。預計該系統可減少超過15萬噸溫室氣體排放，有望在減少交通壅堵和降低環境影響方面發揮作用。

零排放交通組織的發言人Nathan Click也指出，這是法官對該計畫作出的第三次有利裁決，進一步肯定了纜車計畫對社區、交通系統和環境的潛在益處。儘管該計畫已獲得洛杉磯地鐵理事會的支持並通過環境審查，仍有部分環保團體對環境影響報告提出異議，認為報告未能充分考慮纜車對環境的潛在負面影響，並要求洛杉磯大都會交通局（Metro）撤回批准。然而，根據近期的一項調查，72%的洛縣居民對該計畫表示支持。此外，根據零排放交通組織的說法，纜車將以零排放方式運行，並且將為持有道奇隊比賽門票的觀眾提供免費乘坐服務。同時，社區訪問計畫也將使當地居民和工作人員，無需額外付費即可乘坐纜車並轉乘區域交通系統。

零排放交通組織主席Suja Lowenthal認為，這是洛杉磯所需的零排放交通項目，將主要場館和公園與區域交通系統連接起來，為所有居民尤其是當地居民，帶來實際利益。目前，已有近1.5萬名來自華埠、El Pueblo和Lincoln Heights的居民，以及超過400家企業簽署支持該計畫。同時，該計畫也獲得勞工、商業和環保團體的廣泛支持。