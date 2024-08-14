大麻偽裝成糖果 洛查獲228萬件

洛杉磯市Toy District查獲的228萬件非法大麻產品。（州長紐森辦公室）

州長紐森 13日發布聲明，指「大麻 聯合執法團隊」（Unified Cannabis Enforcement Taskforce）近期在洛杉磯市「玩具區」（Toy District），查獲227萬9900件偽裝成小孩糖果的非法大麻，而且上面還有偽造的加州 大麻標章。

查緝行動鎖定Toy District的11家店，據報生產並銷售大量偽裝成Twinkies與Sweet Tarts的非法大麻產品，不僅違反加州大麻規定，還可能導致小孩誤食， 引發嚴重後果。

除了228萬件食品，另外還查獲了30個文件箱、裝滿非法大麻的塑膠袋，與32大箱的非法香菸與菸草製品。官員表示，攔截這批產製品意義重大，因為加州已有合法販售與正當經營的大麻產業。

紐森表示，加州致力於維護安全與合法的大麻市場，不會容許破壞市場的非法行為，特別是還會危及小孩。他說，Toy District的行動給犯罪者明確警告，因為他們不守規定、非法販售。

正式的大麻標章。（加州大麻管制局）

至於偽造的大麻標章，稅務局長Nick Maduros強調，它們妨害了消費者對公開制度的信任，也使非法業者得以逃稅。另外，聲明指出，大麻產品必須明確標示，俾使消費者確知所購買的產品為何，避免誤用、誤食。合法大麻食品除了大麻標章，產品包裝還必須是小孩難以開啟、具備防拆印記，也必須不透明、可以重新封閉。

販賣大麻產品必須獲得大麻管制局的許可，或是已獲許可商家的發票。自2022年成立以來，大麻聯合執法團隊已經查獲價值4億6500萬元的地下產品，銷毀47萬棵大麻樹，沒收150件槍械與逮捕40人。