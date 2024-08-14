台美急難救助協會8月24日義診講座

田詒鴻表示，這次活動目的在於提供實用的健康與安全知識，幫助民眾在面對突發事件時能夠從容應對。（記者張庭瑜/攝影）

南加州 台美急難救助協會將攜手佛教慈濟基金會美國總會及南加 州僑界，在8月24日（周六）中午12時30分至下午4時，在洛杉磯 華僑文教服務中心舉辦義診和健康、安全講座。全程參與活動的前300位民眾可獲豐富實用的紀念品禮袋，也希望透過該活動提升社區居民的健康意識和安全防範能力。

活動當天，中醫師井璟將攜手呂桂宏、黃照燕中醫師，為民眾提供「耳穴」義診，通過埋入「王不留行籽」（一種中藥材）進行自我保健。井璟在記者會上現場示範了不同的耳部保健技巧，包括拉扯耳朵等刺激耳穴的方式，這些簡單的方法可以有效促進身體健康。此外，井璟還將在健康講座中介紹李樹森老師的「脈息術」。該項技術源自「黃帝內經」，只需通過計算呼吸與脈搏的比值，即可判斷人體的陰陽平衡狀態，這是人人都可以掌握的中醫技巧，幫助民眾更好地了解自身健康狀況。

南加州台美急難救助協會創會會長田詒鴻表示，協會自成立以來，關懷社區，舉辦了多次對社區有益的活動。此次活動特別安排了五場不同主題的講座，涵蓋緊急應對和自救技能，幫助民眾在面對突發事件時能夠從容應對。美國慈濟醫療基金會的大愛醫療巡迴車將提供視力篩檢，嘉惠爾醫院（Garfield Medical Center）將提供中風篩檢。此外，活動還包括心肺復甦術（CPR）的現場教學與實際操作，幫助民眾掌握關鍵急救技能。

活動總幹事曾翔瑜也表示，現今社會隨時可能面臨突發事件，無論是行走在洛杉磯的街頭，還是駕車行駛，皆存在潛在風險。因此，協會特別邀請羅斯密（Rosemead）警察局舉辦專題講座，為民眾提供應對突發事故的知識與技能。