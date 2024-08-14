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台美急難救助協會8月24日義診講座

記者張庭瑜／艾爾蒙地市報導
田詒鴻表示，這次活動目的在於提供實用的健康與安全知識，幫助民眾在面對突發事件時能夠從容應對。（記者張庭瑜/攝影）
田詒鴻表示，這次活動目的在於提供實用的健康與安全知識，幫助民眾在面對突發事件時能夠從容應對。（記者張庭瑜/攝影）

加州台美急難救助協會將攜手佛教慈濟基金會美國總會及南加州僑界，在8月24日（周六）中午12時30分至下午4時，在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦義診和健康、安全講座。全程參與活動的前300位民眾可獲豐富實用的紀念品禮袋，也希望透過該活動提升社區居民的健康意識和安全防範能力。

活動當天，中醫師井璟將攜手呂桂宏、黃照燕中醫師，為民眾提供「耳穴」義診，通過埋入「王不留行籽」（一種中藥材）進行自我保健。井璟在記者會上現場示範了不同的耳部保健技巧，包括拉扯耳朵等刺激耳穴的方式，這些簡單的方法可以有效促進身體健康。此外，井璟還將在健康講座中介紹李樹森老師的「脈息術」。該項技術源自「黃帝內經」，只需通過計算呼吸與脈搏的比值，即可判斷人體的陰陽平衡狀態，這是人人都可以掌握的中醫技巧，幫助民眾更好地了解自身健康狀況。

南加州台美急難救助協會創會會長田詒鴻表示，協會自成立以來，關懷社區，舉辦了多次對社區有益的活動。此次活動特別安排了五場不同主題的講座，涵蓋緊急應對和自救技能，幫助民眾在面對突發事件時能夠從容應對。美國慈濟醫療基金會的大愛醫療巡迴車將提供視力篩檢，嘉惠爾醫院（Garfield Medical Center）將提供中風篩檢。此外，活動還包括心肺復甦術（CPR）的現場教學與實際操作，幫助民眾掌握關鍵急救技能。 

活動總幹事曾翔瑜也表示，現今社會隨時可能面臨突發事件，無論是行走在洛杉磯的街頭，還是駕車行駛，皆存在潛在風險。因此，協會特別邀請羅斯密（Rosemead）警察局舉辦專題講座，為民眾提供應對突發事故的知識與技能。

南加州台美急難救助協會副會長于仁豪也詳細介紹民眾參與義診與講座的方式與流程。除了健康及安全講座外，活動現場還設有多個攤位，提供紅藍白卡的相關資訊，以及醫美和福地諮詢服務。活動最後將舉行抽獎，頭獎為中華航空公司提供的台北往返洛杉磯機票一張。協會也誠摯邀請民眾踴躍參與。

南加州台美急難救助協會將於8月24日舉辦義診和健康、安全講座，並提供多項免費檢測...
南加州台美急難救助協會將於8月24日舉辦義診和健康、安全講座，並提供多項免費檢測與實用紀念品。（記者張庭瑜/攝影）

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