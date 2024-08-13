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聖伯納汀諾縣警突擊 拘捕近60名重罪嫌犯

聖伯納汀諾訊
執法人員在行動中查獲部分槍枝和毒品。（警方提供）
執法人員在行動中查獲部分槍枝和毒品。（警方提供）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino )警方近日在一周打擊犯罪突擊行動中，拘捕近60名重罪嫌犯，查獲部分槍械和毒品

打擊行動自8月3日至8月9日展開，行動名為「針對犯罪打擊行動-行動結果」（Targeted Crime Suppression-Operation Consequenes）。參與執法單位包括縣警局打擊幫派毒品執法人員、特警以及加州公路巡警、厄浦蘭市警局、芳塔那市警局、蒙特克萊市警局、縣緩刑部門、聯邦法警太平洋西南區逃犯特別行動組以及國土安全執法人員等。這是縣警局連續執法行動項目之一。

在為期一周專項執法行動中，尤其是8月9日在勝利谷（Victorville）及周邊地區，執法人員在萊特伍德（Wrightwood）、菲蘭（Phelan）、勝利谷以及大坪（Grand Terrace）等地，執行了11項搜查令，查問了部分幫派成員及被禁止持有槍械人員。執法人員共收繳槍枝14件，包括幽靈槍（指沒有廠家序列號的自製或簡易槍枝）6支，拘捕重罪嫌犯57人。此外還查獲冰毒超過16磅。

作為縣警局與多個執法單位聯合行動打擊地區犯罪，聖伯納汀諾縣政委員會提供撥款支持，目的是為警方提供額外資金，強化在縣域社區執法，提高居民生活品質。據悉，該行動在接下來的幾個月內持續進行，以有效遏止暴力犯罪，摧毀街頭幫派，並追查和拘捕非法持有、製造和販賣槍枝罪犯。

毒品 暴力犯罪 加州

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