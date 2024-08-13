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聯合健保樂活有方免費講座 Jessica張教養生瑜珈

記者張宏／洛杉磯報導
聯合健保樂活有方免費講座報名二維碼。（本報圖片）
聯合健保樂活有方免費講座報名二維碼。（本報圖片）

聯合健保與世界日報聯合舉辦的「樂活有方」免費講座，將於8月17日上午在聖蓋博希爾頓酒店及8月18日上午在羅蘭岡四季廣場舉辦，特別邀請到資深瑜珈養生老師Jessica張現場教學簡易養生瑜珈，尤其適合銀髮族。

Jessica表示，俗話說活動活動，要活就要動。隨著年紀增長，身體機能開始老化，運動時要注意身體承受度，不宜追求高難度動作，而要保持適度的運動。 瑜珈有助養生，是少數能促進身心整體的運動之一。藉由瑜珈伸展，喚醒肌肉群、提高肌肉靈活度、增加肌耐力以保護及預防關節過度使用；瑜珈也有幫助睡眠、活化身心、保持年輕心態的效果。

Jessica本次為樂活有方講座特別設計針對長者的簡易瑜珈課程，動作設計以在小範圍內原地為主，在活動現場座位上就可以練習。從配合呼吸，由動作與身體的對話，從頭到腳的簡單動作。課程包括如何呼吸、肩部動作、手部動作、站立動作和坐的動作，及如何學習瑜珈幫助睡眠。

她表示，瑜珈功是從內在發出來的力量，看似柔軟但強有力。瑜珈對人的最大幫助就是學會呼吸，也記得呼吸。把注意力往內收，關注自己，而不是一直往外面看。藉由一些瑜珈動作的延伸、扭轉、放鬆、平衡來更瞭解自己的身體。有學員反應，到上課時才發現日積月累忙於工作，不知不覺地指揮不了自己的肢體，在學習瑜珈之後才慢慢恢復與身體的對話。聖賢老子云：道在生活中，瑜珈也是在生活中，藉由瑜珈的練習，可以提醒注意自己的動作，不論是走路、坐姿、開車等等。她期待透過簡易瑜珈的教學，幫助長輩們活動筋骨、心情愉悅。

現場活動參與者除了養生和瑜伽講座，還能有機會了解關於聯邦醫療保險的基礎知識，包括計劃的不同部分、資格要求和註冊窗口，幫助他們在選擇醫療保險時做出明智決策。活動將以國語進行，在來就送部分，每個人都會獲贈多功能便當盒組。另有，12台血壓機、18個手持風扇共30個禮品供抽獎助興。

聯合健保樂活有方免費講座報名電話：1-800-801-1900 ，聖蓋博希爾頓酒店地址是225 W Valley BIvd, San Gabriel,CA91776。羅蘭岡四季廣場地址是18558 Gale Ave #338, City of Industry, CA 91748。

道在生活中，瑜珈也在生活中，藉由瑜珈的練習，可以提醒注意自己的動作。（Jessi...
道在生活中，瑜珈也在生活中，藉由瑜珈的練習，可以提醒注意自己的動作。（Jessica張提供）
資深瑜珈養生老師Jessica張。（Jessica張提供）
資深瑜珈養生老師Jessica張。（Jessica張提供）

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