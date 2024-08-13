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6間獨立套房 東巴沙迪那青年之家啟用

編譯胡立宗／綜合報導
改裝前的青年之家。（Google Maps）
改裝前的青年之家。（Google Maps）

洛杉磯縣巴沙迪那E. Foothill Boulevard 2322的兩棟房屋，在多個團體合力下改建為青年之家，以六間375平方呎的獨立套房，供18至21歲的寄養青年短期免費居住，以便他們在完成學業後能更容易開展人生。

青年之家的協力單位包括總部在屋崙（Oakland ）的非營利基金會「First Place for Youth」、「Heritage Housing Partners」、「Pasadena Community Foundation」、「巴沙迪那學院」（Pasadena City College），以及聯邦眾議員趙美心爭取到的50萬元聯邦經費，與洛縣縣委巴格（Kathryn Barger）爭取到的100萬元經費。

巴沙迪那出身的First Place for Youth執行長Thomas Lee強調，青年之家是史無前例的學校、政府與基金會的成功合作案例，象徵洛縣越趨嚴重的青少年無家可歸問題終於有個解決方法。他說，相信此地能夠成為其他城市、社區學院的模範，也能讓更多人有機會加入、解決問題。

Thomas Lee指出，在各方合力與巴沙迪那市府的推動下，各方的資源與專業終於能夠將巴沙迪那學院附近的兩處房舍改裝成獨立套房，未來兩年還將繼續改裝16間套房，地點就在現在這處的旁邊。

另一個主要推動者是巴沙迪那學院，他們將負擔前五年的房租。教育總監José A. Gómez說，這是第一次社區學院有機會正式提供學生住宿，對學生來說，有個能稱之為家的地方非常重要，安全感正來自能有個穩定住所。

參加者已經開始享受擁有自己獨立空間的快樂了，例如學院二年級的20歲學生Sky Celine。就讀護理學院的她自14歲就開始寄養生活，現在終於能夠有個稱為家的地方，一起同住的還有貓兒「悍嬌虎」（Tigress），功夫熊貓的角色之一。

她說，擁有自己的住所會讓她更獨立，更想維持得來不易的自主感，未來也會為了擁有自己的家而更加努力，雖然目前要靠別人付租金，但希望有一天她能自己負擔。

現在的青年之家。（First Place For Youth）
現在的青年之家。（First Place For Youth）

洛縣 租金 眾議員

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