我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克自薦「監督政府財政赤字」 川普樂喊歡迎

洛杉磯地震 女主播晃到站不穩、鏡頭猛搖13秒

聯邦醫療補助大減 兒童、有色人種、移民影響大

記者朱敏梓／洛杉磯報導
Robert Wood Johnson基金會高級政策顧問Katherine Hempstead。（視訊會議畫面截圖）
Robert Wood Johnson基金會高級政策顧問Katherine Hempstead。（視訊會議畫面截圖）

聯邦醫療補助（Medicaid）是美國最大的健康保險計畫，目前為超過8300萬人提供免費或低價保險。然而，由於疫情期間持續的保險保障已經結束，大約2300萬人已經失去或即將失去保險。而擴大醫療補助以縮小覆蓋範圍差距，是各州提高覆蓋率和實現健康公平的關鍵措施之一。少數族裔媒體（EMS）於9日舉行了一場線上研討會，專家們討論了如何加強醫療補助計畫，以確保為所有人提供公平的醫療保險

Robert Wood Johnson基金會的高級政策顧問Katherine Hempstead表示，聯邦醫療補助計畫已有59年的歷史，四分之一的美國人口參與其中，許多兒童、孕婦、低收入群體、老年人和殘疾人都從中受益，特別是低收入老年人，因為其他保險計畫往往不覆蓋這類人群。然而，由於一些法律挑戰，最高法院裁定Medicaid擴展計畫在各州並非強制實施，導致某些州選擇不擴展該計畫，這些地區的Medicaid覆蓋範圍不全面。此外，儘管許多人符合資格，但由於收入和手續問題而失去了保險，加之繁瑣的程序和疫情期間持續保險保障的結束，使得許多人的醫療補助註冊受到影響。

為青年人爭取權益的組織「Young Invincibles」健康政策與宣傳主任Martha Sanchez表示，青年人是經濟和勞動力的未來，但這一人群的醫療保險缺口高達47%。研究顯示，18至34歲的人群中，慢性疾病的比例較高，而18至24歲的人群中有一半報告有精神和心理健康問題。此外，美國癌症協會的報告指出，癌症在年輕人群中的發病率逐漸上升，因此為這一人群提供醫療保險已成為當務之急。

喬治城大學兒童與家庭中心執行主任Joan Alker指出，Medicaid的大縮水對於兒童的影響尤為嚴重，許多兒童因此失去了保險福利。在疫情期間，國會通過了一項法案，要求所有州保持Medicaid受益人的保險狀態。然而，隨著各州開始重新審查Medicaid資格，許多兒童和有色人種群體無法再享受這些福利。加州和德州是失保人數較多的州。

Alker強調，當大撤退開始時，聯邦政府預計75%的兒童仍符合資格，但將失去保險，有670萬兒童會面臨保險斷檔。在這個過程中，一些州正在重新考慮評定系統，試圖改善兒童的福利，例如推遲對兒童資格的重新評定；但另一些州卻加劇了兒童資格流失的情況。

醫療保險 Medicaid 低收入

上一則

計入維修、保險…開車總成本 加州第5高

下一則

亞凱迪亞市議員鄭博仁競選連任 百人站台支持

延伸閱讀

揚言殺猶太人 前康乃爾華生被判21個月監禁

揚言殺猶太人 前康乃爾華生被判21個月監禁
移民一、二代文化差距大 店鋪後繼無人

移民一、二代文化差距大 店鋪後繼無人
加州人移居猶他州 四成年入逾10萬

加州人移居猶他州 四成年入逾10萬
性別風暴 學者：有色人種女性常被審查

性別風暴 學者：有色人種女性常被審查
凱森律師樓刑事辯護經驗豐富

凱森律師樓刑事辯護經驗豐富
移民專頁／配偶經濟擔保書 不需前夫W2和1099

移民專頁／配偶經濟擔保書 不需前夫W2和1099

熱門新聞

顏女士在花旗銀行今年9月才到期的定期存款帳戶，全部被人提前提領。（圖／顏女士提供）

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

2024-08-11 02:20
好市多新推出的柯克蘭招牌迷迭香帕瑪森起司麵包。(costcoaisles IG）

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

2024-08-05 19:55
好奇的民眾駐足觀察顯示屏中的畫面，試圖了解系統如何確保會員卡與使用者本人匹配。（記者張庭瑜/攝影）

好市多進店新規 掃描會員卡必須是本人

2024-08-06 15:35
18元點4菜無小費，親測西洛杉磯爆火中式快餐。(世說新聞團隊／製作)

世說新聞／18元4菜無小費 這家中餐廳的低價秘訣是...

2024-08-06 21:15
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟，分享飛機旅行背後的秘辛。（丁毓麟提供）

機長分享「機」密 旅客自保 在機上兩件事別做

2024-08-09 02:20
Z女士無法用ID找到其5萬元定期存款，幸好她找到半年前的收據，才順利提款。(取自Pexels/Monstera Production)

定存到期查無帳戶 5萬險沒了

2024-08-06 02:20

超人氣

更多 >
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉

全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉
同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集