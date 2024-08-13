聯邦醫療補助大減 兒童、有色人種、移民影響大

Robert Wood Johnson基金會高級政策顧問Katherine Hempstead。（視訊會議畫面截圖）

聯邦醫療補助（Medicaid ）是美國最大的健康保險計畫，目前為超過8300萬人提供免費或低價保險。然而，由於疫情期間持續的保險保障已經結束，大約2300萬人已經失去或即將失去保險。而擴大醫療補助以縮小覆蓋範圍差距，是各州提高覆蓋率和實現健康公平的關鍵措施之一。少數族裔媒體（EMS）於9日舉行了一場線上研討會，專家們討論了如何加強醫療補助計畫，以確保為所有人提供公平的醫療保險 。

Robert Wood Johnson基金會的高級政策顧問Katherine Hempstead表示，聯邦醫療補助計畫已有59年的歷史，四分之一的美國人口參與其中，許多兒童、孕婦、低收入 群體、老年人和殘疾人都從中受益，特別是低收入老年人，因為其他保險計畫往往不覆蓋這類人群。然而，由於一些法律挑戰，最高法院裁定Medicaid擴展計畫在各州並非強制實施，導致某些州選擇不擴展該計畫，這些地區的Medicaid覆蓋範圍不全面。此外，儘管許多人符合資格，但由於收入和手續問題而失去了保險，加之繁瑣的程序和疫情期間持續保險保障的結束，使得許多人的醫療補助註冊受到影響。

為青年人爭取權益的組織「Young Invincibles」健康政策與宣傳主任Martha Sanchez表示，青年人是經濟和勞動力的未來，但這一人群的醫療保險缺口高達47%。研究顯示，18至34歲的人群中，慢性疾病的比例較高，而18至24歲的人群中有一半報告有精神和心理健康問題。此外，美國癌症協會的報告指出，癌症在年輕人群中的發病率逐漸上升，因此為這一人群提供醫療保險已成為當務之急。

喬治城大學兒童與家庭中心執行主任Joan Alker指出，Medicaid的大縮水對於兒童的影響尤為嚴重，許多兒童因此失去了保險福利。在疫情期間，國會通過了一項法案，要求所有州保持Medicaid受益人的保險狀態。然而，隨著各州開始重新審查Medicaid資格，許多兒童和有色人種群體無法再享受這些福利。加州和德州是失保人數較多的州。

Alker強調，當大撤退開始時，聯邦政府預計75%的兒童仍符合資格，但將失去保險，有670萬兒童會面臨保險斷檔。在這個過程中，一些州正在重新考慮評定系統，試圖改善兒童的福利，例如推遲對兒童資格的重新評定；但另一些州卻加劇了兒童資格流失的情況。