我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧結束就傳緋聞 谷愛凌和法國飛魚「夜店熱舞」

加州購屋 擬強制簽房仲合約 期限3個月

南加州大學最新研究 大麻煙霧增頭頸癌風險

洛杉磯訊
南加州大學新研究發現大麻使用增加頭頸部癌症風險。（取自USC）
南加州大學新研究發現大麻使用增加頭頸部癌症風險。（取自USC）

南加州大學（USC）頭頸部中心最新研究顯示，大麻使用與頭頸部癌症的發病率增加，存在顯著關聯。

這些新研究結果，在美國醫學會期刊「JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery」上發表。研究顯示，患有大麻使用成癮的成年人，罹患頭頸部癌症風險是非使用者的3.5至5倍。這項研究為大麻使用與頭頸部癌症間的關聯，提供重要醫學證據。

「這是首批將頭頸部癌症與大麻使用相關聯研究之一，也是規模最大的」，南加大頭頸部中心的外科醫師、該研究作者柯科特（Niels Kokot）表示，「發現風險因素非常重要，因為人們了解哪些行為會增加風險後，癌症可以被預防」。

據悉，柯科特還擔任南加州大學Keck醫學院耳鼻喉科教授。他領導的研究團隊發現，包括口腔癌、咽癌、喉癌、口咽癌（舌頭、扁桃體和喉部後壁）以及相鄰的唾液腺癌，與大麻使用成癮的關聯性顯著增加。

報告主要作者之一、Keck醫學院醫學/公共衛生碩士候選人加拉赫（Tyler Gallagher）指出，這一發病率與年齡、性別、族裔等其他因素無關。與頭頸部癌症相關的酒精、菸草使用，也未對結果產生顯著影響。

柯科特和研究團隊推測，大麻引起頭頸部癌症風險增加的主要原因，可能是煙霧造成的損害，因為大麻主要通過吸入的方式使用。此外，研究顯示，菸草煙霧中含有多種引起DNA損傷和炎症的化學物質，這些物質若未受到控制，可能導致癌症。他們推測，大麻煙霧可能會造成類似結果。

柯科特醫生進一步指出，已有部分證據表明，大麻煙霧危害可能比菸草煙霧更嚴重。「大麻煙通常未經過濾，且吸入深度較菸草吸煙更深」，柯科特說。「此外，大麻燃燒溫度高於菸草，增加引起癌症的炎症風險」。

南加大表示，此項研究基於過去20年的數據，且通過覆蓋64家醫療機構的健康研究網絡進行，涉及超過9000萬人。研究並追蹤從使用大麻一年到五年的癌症病例。

這項研究由南加州大學Keck醫學院（Keck Medicine of USC）和Caruso耳鼻喉科（USC Caruso Department of Otolaryngology – Head and Neck Surgery）合作完成。

大麻 癌症 南加大

上一則

南加性侵兒童犯 提前34年出獄 引起爭議

下一則

北奧連任北京聯誼會會長 宣布出版「北京故事」

延伸閱讀

南加大學最新研究 大麻煙霧增加頭頸部癌症風險

南加大學最新研究 大麻煙霧增加頭頸部癌症風險
朱立倫被指曾見挺大麻美眾議員 國民黨：對比指鹿為馬

朱立倫被指曾見挺大麻美眾議員 國民黨：對比指鹿為馬
被爆訪美團與大麻供應商餐敘 民進黨：非事實勿抹黑

被爆訪美團與大麻供應商餐敘 民進黨：非事實勿抹黑
藍爆綠訪美團與大麻商餐敘 民進黨：非事實勿抹黑

藍爆綠訪美團與大麻商餐敘 民進黨：非事實勿抹黑
紐約客談／改善大麻市場 政府仍需努力

紐約客談／改善大麻市場 政府仍需努力
紐約州大麻產業蓬勃 已開150家零售店

紐約州大麻產業蓬勃 已開150家零售店

熱門新聞

好市多新推出的柯克蘭招牌迷迭香帕瑪森起司麵包。(costcoaisles IG）

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

2024-08-05 19:55
顏女士在花旗銀行今年9月才到期的定期存款帳戶，全部被人提前提領。（圖／顏女士提供）

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

2024-08-11 02:20
好奇的民眾駐足觀察顯示屏中的畫面，試圖了解系統如何確保會員卡與使用者本人匹配。（記者張庭瑜/攝影）

好市多進店新規 掃描會員卡必須是本人

2024-08-06 15:35
18元點4菜無小費，親測西洛杉磯爆火中式快餐。(世說新聞團隊／製作)

世說新聞／18元4菜無小費 這家中餐廳的低價秘訣是...

2024-08-06 21:15
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟，分享飛機旅行背後的秘辛。（丁毓麟提供）

機長分享「機」密 旅客自保 在機上兩件事別做

2024-08-09 02:20
Z女士無法用ID找到其5萬元定期存款，幸好她找到半年前的收據，才順利提款。(取自Pexels/Monstera Production)

定存到期查無帳戶 5萬險沒了

2024-08-06 02:20

超人氣

更多 >
爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌

爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌
巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸

巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸
不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降

不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降
抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰

抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰
布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差

布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差