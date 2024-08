南加州大學最新研究 大麻煙霧增頭頸癌風險

南加州大學新研究發現大麻使用增加頭頸部癌症風險。(取自USC)

南加州大學(USC)頭頸部中心最新研究顯示,大麻 使用與頭頸部癌症 的發病率增加,存在顯著關聯。

這些新研究結果,在美國醫學會期刊「JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery」上發表。研究顯示,患有大麻使用成癮的成年人,罹患頭頸部癌症風險是非使用者的3.5至5倍。這項研究為大麻使用與頭頸部癌症間的關聯,提供重要醫學證據。

「這是首批將頭頸部癌症與大麻使用相關聯研究之一,也是規模最大的」,南加大 頭頸部中心的外科醫師、該研究作者柯科特(Niels Kokot)表示,「發現風險因素非常重要,因為人們了解哪些行為會增加風險後,癌症可以被預防」。

據悉,柯科特還擔任南加州大學Keck醫學院耳鼻喉科教授。他領導的研究團隊發現,包括口腔癌、咽癌、喉癌、口咽癌(舌頭、扁桃體和喉部後壁)以及相鄰的唾液腺癌,與大麻使用成癮的關聯性顯著增加。

報告主要作者之一、Keck醫學院醫學/公共衛生碩士候選人加拉赫(Tyler Gallagher)指出,這一發病率與年齡、性別、族裔等其他因素無關。與頭頸部癌症相關的酒精、菸草使用,也未對結果產生顯著影響。

柯科特和研究團隊推測,大麻引起頭頸部癌症風險增加的主要原因,可能是煙霧造成的損害,因為大麻主要通過吸入的方式使用。此外,研究顯示,菸草煙霧中含有多種引起DNA損傷和炎症的化學物質,這些物質若未受到控制,可能導致癌症。他們推測,大麻煙霧可能會造成類似結果。

柯科特醫生進一步指出,已有部分證據表明,大麻煙霧危害可能比菸草煙霧更嚴重。「大麻煙通常未經過濾,且吸入深度較菸草吸煙更深」,柯科特說。「此外,大麻燃燒溫度高於菸草,增加引起癌症的炎症風險」。

南加大表示,此項研究基於過去20年的數據,且通過覆蓋64家醫療機構的健康研究網絡進行,涉及超過9000萬人。研究並追蹤從使用大麻一年到五年的癌症病例。

這項研究由南加州大學Keck醫學院(Keck Medicine of USC)和Caruso耳鼻喉科(USC Caruso Department of Otolaryngology – Head and Neck Surgery)合作完成。