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南加性侵兒童犯 提前34年出獄 引起爭議

橙縣訊
受害者對布朗將被釋放不滿，這會讓她「一生都會伴隨著傷痕」。（橙縣地方檢察官辦公室）
受害者對布朗將被釋放不滿，這會讓她「一生都會伴隨著傷痕」。（橙縣地方檢察官辦公室）

南加一兒童強姦犯坐牢11年後即將出獄，但距離刑滿還有34年引起爭議，河濱縣地方檢察官辦公室（Riverside County District Attorney's Office）也對法官的裁決提起抗辯。

2013 年，72 歲的布朗 (Frank Duane Brown) 承認了六項重罪，其中包括對一名14歲以下兒童實施淫蕩性行為，被判處45年監禁。11年後的今天，儘管距離刑滿還有 34 年，布朗在近日被批准獲釋，即將出獄。8月8日，河濱縣高等法院法官威廉姆斯（Scott P. Williams）根據加州的「同情釋放法」（Compassionate Release）批准布朗獲釋。根據同情釋放法，可以讓生命不到六個月的囚犯保外就醫，布朗在今年7月被診斷出患有轉移性肝癌。他將在30天內獲得釋放，成為自由人。

河濱縣地方檢察官赫斯特林（Mike Hestrin）對此決定表示異議，他說，「雖然提前釋放變得越來越普遍，但令人震驚的是，一個對兒童實施暴力犯罪的囚犯也能適用於提前釋放」。 赫斯特林認為，這一決定再次將受害者置於痛苦的境地，迫使她要再次通過奮鬥去挑戰法官的判決。也因此，受害者必須回想她毀滅性的過往，這有失公正。8月9日，橙縣地方檢察官辦公室發布了一段令人痛心的視頻，影片中受害者匿名講述了布朗在她不到 14 歲時對她實施的虐待行為， 她說，「我和這個男人住在一起，他幾乎每天都強姦我。」受害者在影片中提及，布朗的釋放會讓她感覺「她一生都會伴隨著傷痕」。

暴力犯罪 加州 南加

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