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洛縣油價微降 仍居全美最高

洛杉磯訊
洛杉磯縣普通自助服務汽油價格近期多次微幅下降，但仍高居全國之冠。（記者楊青╱攝影）
洛杉磯縣普通自助服務汽油價格近期多次微幅下降，但仍高居全國之冠。（記者楊青╱攝影）

洛杉磯縣普通自助服務汽油每加侖平均價格繼續微幅下降，11日87號汽油每加侖平均4.564元。但洛杉磯縣和加州的普通汽油價格，仍穩居全國冠軍。加州居民平均每月比全國多付出60元以上。

南加州汽車俱樂部（AAA）數據顯示，洛杉磯縣87號普通汽油價格，每加侖比一周前下降4.1分，比一個月前下降20.5分，比2023年同期下降63分。與2022年10月5日有史以來最高紀錄的每加侖6.494元相比，下降1.93元。但與全國同等級的汽油價格相比，洛縣目前的87號汽油每加侖，仍要多付1.119元。如果以一輛汽車每周加油一次、每次15加侖計算，洛縣居民每月要比全國多付60多元。

橙縣則在近期連續11日微幅下降後，11日普通汽油每加侖均價再次上升0.5分。橙縣11日的普通汽油均價，比一周前減少3.8分，比一個月前減少20.2分。與當地2022年10月5日創下有史以來最高紀錄的6.459元相比，目前的價格下降1.974元，每加侖為4.585元，比洛杉磯高2.1分。與全國同等級汽油價格相比，橙縣目前87號汽油每加侖要多付1.14元，如果以一輛汽車每周加油一次、每次15加侖計算，橙縣居民每月要比全國多付近70元。

與全國汽油價格相比，整個加州目前的汽油價格仍居全國之首。全國各州的普通汽油價格，近期連續15天下跌，11日均價至每加侖3.445元，比一週前少2.9分，比一個月前下降9.9分，比一年前下降39.6分。全國普通汽油均價自2022年6月14日創紀錄的5.016元以來，價格下跌1.571元。

AAA發言人Andrew Gross表示，隨著夏季熱帶風暴沿著95號公路走廊漂流，風暴對墨西哥灣沿岸石油生產和提煉厰的威脅已經結束，但中東的緊張局勢和一些海外經濟不確定性，可能會影響油價持續回落。

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