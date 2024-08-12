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加州電動車銷售趨緩 2035年恐難達標

編譯胡立宗╱綜合報導
2024年第2季加州零排放新車占比達25.7%。（美聯社）
2024年第2季加州零排放新車占比達25.7%。（美聯社）

加州州長紐森近日宣布，加州第2季的零排放車銷售量已達25.7%，似乎朝全面換用零排放車更進一步。他更強調，大量使用零排放車是一生一次的機會，加州必須邁向能源生產與消費的新方向。

零排放車包括電池車、可充電的混合能源車與氫燃料電池車，但不可充電的混合能源車不包括在內，一般簡稱ZEV。加州能源委員會對2024年4月至6月的統計發現，ZEV占新轎車、卡車銷量的25.7%，僅次於2023年第3季。

不過，汽車界專家如Edmunds.com的Ivan Drury就認為，換用ZEV的趨勢似乎正在放緩，加州想在2035年前全面中止燃油車銷售的目標可能難以實現，因為要達到目標，新車銷售所占比重應該持續倍增。

對照加州能源委員會的數據，雖然2023年第2季的ZEV銷量達11萬8776輛，高於第1季的10萬1826輛，但去年第4季的銷量回跌到10萬2168輛，相當於年初的總數。直到2024年第2季，銷量才回到11萬8181輛，約相當於去年同期的銷量。

不過，政府部門仍然樂觀以對，相信2035年的目標能夠達成。能源委員會主席David Hochschild就說，畢竟ZEV就跟風能與太陽能一樣，需要轉換階段，而且ZEV的電池價格持續降低，也是一大誘因，「分析市場趨勢不能見樹不見林」。

依照加州空氣資源委員會的規劃，2026年式的新車，ZEV要占35%以上，2030年超過68%，2035年100%。加州信使報指出，從樂觀面來看，2024年第2季的ZEV掛牌數確實比第1季多了1萬輛，但也不能忽略，第1季往往是車市最低迷的時段，因為去年底長假期間的大筆消費須在第1季付清，加上先繳所得稅的開銷，因此第2季車市才會回溫。

同時， Edmunds.com的分析顯示，電動車待售天數為65天，可充電混合能源車56天，燃油車只要47天。再加上高利率、經濟不穩，與總統大選情勢不明，分析師Ivan Drury認為，多數人還是會先等等再說。

到底ZEV的目標能不能達成，至少州長紐森是樂觀的。他說，加州已有190萬輛ZEV掛牌，是全美最多的，加州設廠的ZEV或相關廠商有60家，代表了創新與發展精神仍在推動換用ZEV。

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