油價飆漲期 石油業獲利成長200%

加州燃油價格一直是個頭痛問題。（CBS News）

加州 的油價 總是比全美均價高上許多，加州能源委員會（California Energy Commission）新增的石油 市場監管司可能發現了答案，石油業藉著收取附加稅與規費的名目，賺取更高的利潤，在過去幾年的油價飆漲期，石油業獲利增加200%。

監管司司長、前檢察官米爾德（Tai Milder）告訴CBS News，問題的出發點應該是，為何加州燃油均價總是比全美均價每加侖多了只少1元，然後他們的調查發現，將油價依不同稅率調整後，加州的油價還是比其他地方貴，廠商所號稱的「加州稅高、規費多」，其實只是多賺錢的幌子。

當被問到該怎麼辦時，米爾德說，先是跟參眾兩會與公眾說明，石油公司獲利暴增的背後原因。至於會不會提告？他說，監管司最重要的任務是觀察市場，但發現異常時當然可以向檢方說明，不過現有法制顯然有漏洞，政府得先補漏。

對於米爾德的說法，「美西石油協會」（Western States Petroleum Association）願意回應。副總Kevin Slagle說，專門針對利潤是政治操作，背後有太多因素，包括供需問題，「但是我們真的不需要檢座大人教我們怎麼維修設備」。他說，每年都有州檢長找石油業開刀，但最後的結論都是市場機制所導致，因為「我們是個負責任的行業。」

至於米爾德說，加州每家加油站的價格都差很多，「與其他州很不一樣」，但店長都不願回答。Kevin Slagle則回答，每家加油站都有順不順路的問題，也有便利店賣不同商品的成本，加上租金差異，當然每一家的價格會不一樣。

不過，石油市場監管司也不打算放棄，正在準備向議會與州長提出建議方案，包括從煉油廠到加油站的設備要求，增加定價透明度，也避免在供應不足時零售價格暴漲。