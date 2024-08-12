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聖市守望相助之夜 拉近警民關係

記者張庭瑜／聖蓋博報導
聖蓋博警察局局長Edward Elizalde表示，警方致力於社區參與，感謝居民的支持和理解。（記者張庭瑜／攝影）
聖蓋博警察局局長Edward Elizalde表示，警方致力於社區參與，感謝居民的支持和理解。（記者張庭瑜／攝影）

警笛、歡笑和音樂聲，6日交織在聖蓋博市，為夏夜增添別樣的熱鬧。聖蓋博市警察局30屆全國守望相助之夜活動。這場年度盛事，不僅吸引數百名市民參與，更成為警民間搭建信任橋樑的重要平台。

影音來源：記者張庭瑜

活動現場氣氛熱鬧，內容豐富多彩。警方安排K-9警犬示範、充氣城堡、臉部彩繪和寵物動物園等趣味項目，還設有食品攤販和兒童遊戲區。最引人注目的，是警局展示的各種裝備，如新型裝甲救援車、多款不同年代的經典警車、T3警用滑板車等，而聖蓋博消防局也參與其中，向民眾展示他們的專業器材。

聖蓋博警局局長Edward Elizalde表示，這個晚會是警方對社區的一份感謝禮物。他強調，聖蓋博市已連續30年參與全國守望相助之夜，反映警方長期致力社區參與決心。並提到，警局也十分感謝社區居民一直以來的支持和理解，讓他們能夠更好履行職責。

國會眾議員趙美心出席活動，讚揚急救人員的無私奉獻，稱他們為「黑暗時刻挺身而出的英雄」。並同日宣布，她成功為聖蓋博市緊急行動中心爭取到22.5萬元聯邦資金，用於更新設備。這筆資金將提高聖市應對地震和火災等災害的能力。

州眾議員方樹強的代表（左三）頒發表揚狀給聖蓋博市。（記者張庭瑜／攝影）
州眾議員方樹強的代表（左三）頒發表揚狀給聖蓋博市。（記者張庭瑜／攝影）
趙美心（右二）頒發表揚狀給聖蓋博市，以表彰其在社區安全和緊急應變方面的卓越貢獻。...
趙美心（右二）頒發表揚狀給聖蓋博市，以表彰其在社區安全和緊急應變方面的卓越貢獻。（記者張庭瑜／攝影）
許多家長帶著小孩前來參加活動，享受親子同樂的時光。（記者張庭瑜／攝影）
許多家長帶著小孩前來參加活動，享受親子同樂的時光。（記者張庭瑜／攝影）
不少民眾上前與警用摩托車合影。（記者張庭瑜／攝影）
不少民眾上前與警用摩托車合影。（記者張庭瑜／攝影）
活動現場還設有小動物區，供家長和小孩親近、撫摸這些可愛的動物。。（記者張庭瑜／攝...
活動現場還設有小動物區，供家長和小孩親近、撫摸這些可愛的動物。。（記者張庭瑜／攝影）
警方則出動滑板車在現場巡邏，並與民眾合照，增添了活動的趣味性和互動性。（記者張庭...
警方則出動滑板車在現場巡邏，並與民眾合照，增添了活動的趣味性和互動性。（記者張庭瑜／攝影）
活動現場還有軍人設置的攤位，他們不僅與市民互動，還現場展示俯臥撑，吸引了眾多目光...
活動現場還有軍人設置的攤位，他們不僅與市民互動，還現場展示俯臥撑，吸引了眾多目光。（記者張庭瑜／攝影）
聖市副市長Denise Menchaca（右二）頒發表揚狀給聖蓋博警察局局長Ed...
聖市副市長Denise Menchaca（右二）頒發表揚狀給聖蓋博警察局局長Edward Elizalde（右三）。（記者張庭瑜／攝影）

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