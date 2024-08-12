世華南加分會近百會員 感受「藝術饗宴」魅力

全體與會者在福樂博物館內的巨幅油畫「復活」前合影留念。（記者張庭瑜/攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加 分會10日在福樂博物館 （Forest Lawn Museum）舉辦「藝術饗宴」活動，吸引多位會員參加。此次活動內容豐富，涵蓋參觀世界最大宗教油畫、聆聽專題演講以及參與絲巾造型工作坊等，與會者度過充實且富有藝術氣息的上午。

活動邀請到福樂博物館館長菲什伯恩（ James Fishburne）、及福樂紀念公園區域總監丘美華作為嘉賓。菲什伯恩在講座中介紹「福樂百年藝術珍藏」，並分享藝術品收藏的知識。

隨後，成員們還參觀福樂博物館正在舉辦的特別展覽「菲律賓加州 ：菲律賓裔藝術家作品展」（Filipino California: Art in the Filipino Diaspora）。該展覽展示多位當代菲律賓裔美國藝術家的作品，突顯菲律賓藝術的多樣與創新性。

活動的另一亮點是由資深設計師賴惠娟主持的「絲巾搭配藝術解說與實踐」工作坊，會員們在課程中學習如何巧妙運用絲巾提升日常穿搭。世華創會總會長柯杜瑞琴特別贈送絲巾，讓會員們能夠現場實踐所學技巧。

世華南加州分會會長游蕙綾表示，這次活動不僅讓姐妹們共同欣賞百年傳統藝術與現代亞裔美國人創作，更是一次極具意義的文化交流。她特別感謝柯杜瑞琴贈送的絲巾，讓大家在活動中增添更多樂趣。