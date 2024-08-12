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世華南加分會近百會員 感受「藝術饗宴」魅力

記者張庭瑜/洛杉磯報導
全體與會者在福樂博物館內的巨幅油畫「復活」前合影留念。（記者張庭瑜/攝影）
全體與會者在福樂博物館內的巨幅油畫「復活」前合影留念。（記者張庭瑜/攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加分會10日在福樂博物館（Forest Lawn Museum）舉辦「藝術饗宴」活動，吸引多位會員參加。此次活動內容豐富，涵蓋參觀世界最大宗教油畫、聆聽專題演講以及參與絲巾造型工作坊等，與會者度過充實且富有藝術氣息的上午。

活動邀請到福樂博物館館長菲什伯恩（ James Fishburne）、及福樂紀念公園區域總監丘美華作為嘉賓。菲什伯恩在講座中介紹「福樂百年藝術珍藏」，並分享藝術品收藏的知識。

隨後，成員們還參觀福樂博物館正在舉辦的特別展覽「菲律賓加州：菲律賓裔藝術家作品展」（Filipino California: Art in the Filipino Diaspora）。該展覽展示多位當代菲律賓裔美國藝術家的作品，突顯菲律賓藝術的多樣與創新性。

活動的另一亮點是由資深設計師賴惠娟主持的「絲巾搭配藝術解說與實踐」工作坊，會員們在課程中學習如何巧妙運用絲巾提升日常穿搭。世華創會總會長柯杜瑞琴特別贈送絲巾，讓會員們能夠現場實踐所學技巧。

世華南加州分會會長游蕙綾表示，這次活動不僅讓姐妹們共同欣賞百年傳統藝術與現代亞裔美國人創作，更是一次極具意義的文化交流。她特別感謝柯杜瑞琴贈送的絲巾，讓大家在活動中增添更多樂趣。

做成圓弧狀的油畫，成員們細細品味畫作中的細節與藝術表達，展現出對藝術的高度興趣和...
做成圓弧狀的油畫，成員們細細品味畫作中的細節與藝術表達，展現出對藝術的高度興趣和熱忱。（記者張庭瑜/攝影）
在參觀過程中，菲什伯恩（右一）以其豐富的藝術知識和專業背景，為與會者們細心講解每...
在參觀過程中，菲什伯恩（右一）以其豐富的藝術知識和專業背景，為與會者們細心講解每件展品的歷史背景與藝術特色，使大家對展品有了更深入的理解和欣賞。（記者張庭瑜/攝影）
游蕙綾（左）代表分會頒發表揚狀予菲什伯恩，以表彰其在推動藝術文化交流與支持社區活...
游蕙綾（左）代表分會頒發表揚狀予菲什伯恩，以表彰其在推動藝術文化交流與支持社區活動方面所做出的傑出貢獻。（記者張庭瑜/攝影）
大合照。（記者張庭瑜/攝影）
大合照。（記者張庭瑜/攝影）
團員們仔細觀賞每一幅畫作，並專注地聆聽講解。（記者張庭瑜/攝影）
團員們仔細觀賞每一幅畫作，並專注地聆聽講解。（記者張庭瑜/攝影）
與會者們在福樂博物館合影留念。（記者張庭瑜/攝影）
與會者們在福樂博物館合影留念。（記者張庭瑜/攝影）
這幅被譽為世界上最大的宗教油畫「復活」，不僅以其195英尺寬、45英尺高的宏大尺...
這幅被譽為世界上最大的宗教油畫「復活」，不僅以其195英尺寬、45英尺高的宏大尺寸震撼人心，更以其對耶穌復活場景的細膩描繪及融入多座著名教堂形象的巧妙設計，成為福樂博物館最具代表性的藝術珍品之一。（記者張庭瑜/攝影）
資深設計師賴惠娟（左五）在工作坊中為團員們親自示範絲巾的多種搭配技巧，她巧妙運用...
資深設計師賴惠娟（左五）在工作坊中為團員們親自示範絲巾的多種搭配技巧，她巧妙運用各種絲巾展示如何提升日常穿搭，讓在場的每一位團員都受益匪淺，並積極參與到實踐環節中。（記者張庭瑜/攝影）
南加州分會會長游蕙綾（左二）代表分會為資深設計師賴惠娟（左三）及福樂紀念公園區域...
南加州分會會長游蕙綾（左二）代表分會為資深設計師賴惠娟（左三）及福樂紀念公園區域總監丘美華（右三）頒發表揚狀，以感謝她們在此次活動中的專業貢獻和精彩示範。（記者張庭瑜/攝影）

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