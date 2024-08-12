助力優秀華裔學子 美西華人學會頒獎學金

今年共有六名優秀的華裔學子分別獲獎學金3000元（記者劉子為/攝影）

美西華人 學會獎學金頒獎典禮日前在聖蓋博市舉辦，今年共有六名優秀華裔 學子分別獲獎學金3000元。他們來自南加多地，未來想專攻的方向覆蓋計算機、經濟、藥學、室內設計等多領域。

美西華人學會理事長林錫智表示，該學會將在8月17日於世界日報洛杉磯社舉辦財經論壇，邀請眾位財經專家，該講座免費參與。

獎學金創始人兼本屆贊助者代表何興華表示，獎學金項目成立於2015年，幫助華裔年輕學子完成學業，實現夢想。她還分享，獎學金項目成立第一年，只有三位學生每人1000元，成長到今天有六位學生每人3000元，這離不開大家的支持，美西華人學會也會繼續努力回饋社會。

六名獲獎學生都品學兼優，在不同領域閃閃發光：來自鑽石吧高中的周樂樂（Natalie Zhou），即將赴加州理工（Caltech）就讀。她說，會充分利用學校資源探索不同學科，大概率會主修計算機科學，雙修或輔修經濟學，她對人工智能和經濟市場的結合非常感興趣。同樣計畫雙修計算機和經濟學的Angela Yang，獲哈佛大學錄取，她的興趣十分廣泛，不僅熱愛編程、機器人等理工科目，還關注平權公益的人文社科話題。

來自Colony高中的Madeline Wei，即將就讀聖地亞哥加大（UCSD），她一直對化學學科有廣泛興趣，在老師的幫助下，明確最想學的是製藥，也因此選擇藥學強勢的UCSD。與幾位理工學子不同，錢湘美（Ella Chian）將前往知名藝術學校Pratt Institute學習室內設計，她一直很喜歡藝術、建築與設計，因此在一番探索後，認為室內設計可以讓她將三者很好結合，更加具象化且具備實操性。