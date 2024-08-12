加州首個、世界最大「野生動物路橋」現雛形 規模龐大

該項目耗資9200萬元，2022年動工，預計2025年底或2026年初竣工。（取自Wallis Annenberg Wildlife Crossing官網）

世界上最大的野生動物路橋——Wallis Annenberg Wildlife Crossing（簡稱：安納伯格動物路橋），動工至今已兩年。加州 交通廳（Caltrans）近日公布該項目的施工航拍視頻。從影片中可以看出，這座規模宏大的野生動物通道已初步成形。

視頻來源：加州交通廳，記者趙健/後製

安納伯格動物路橋是一條專為野生動物開設的安全通道，全長200多呎，位於洛杉磯 縣阿古拉山（Agoura Hills）的自由峽谷（Liberty Canyon），連接聖塔蒙尼卡山脈（Santa Monica Mountains）和聖塔蘇珊娜山脈（Santa Susana mountains）。該項目耗資9200萬元，於2022年動工，預計2025年底或2026年初竣工，建成後將成為世界上最大的野生動物穿越通道，也是加州首個此類項目。

從加州交通廳公布的影片顯示，安納伯格動物路橋主體結構已成形，橋面橫跨八個車道，橋下車輛已經能夠正常通行。橋身由混凝土澆築而成，橋面兩側的隔音牆和混凝土屏障也已初步完成。

這座200多呎長的橋樑，建成後將允許山獅（mountain lion）等野生動物從101號高速公路上方穿梭。在洛杉磯好萊塢 地區生活多年的著名山獅P-22，是該項目的吉祥物。牠因成功穿越405號、101號公路，並在市區棲息生活多年而成名，後因健康問題在2022年被安樂死。

國家公園管理局(National Park Service，NPS)一項20多年的研究表明，道路和城市開發，限制了野生動物的活動範圍，影響牠們狩獵的同時，也帶來近親繁殖問題。其中，面臨最直接威脅的物種就是山獅（Mountain Lion）。

充滿車流的道路，對試圖遷徙的動物來說也是致命的。據估計，美國每年汽車與大型動物的碰撞事故約有100至200萬起。即便動物能從事故中僥倖逃生，代價依然高昂，包括人身傷害、拖車、維修、調查等費用，平均每次車禍的成本可達8190元。而野生動物路橋設置，能夠將此類車禍減少97%。