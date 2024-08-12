我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧結束就傳緋聞 谷愛凌和法國飛魚「夜店熱舞」

加州購屋 擬強制簽房仲合約 期限3個月

加州首個、世界最大「野生動物路橋」現雛形 規模龐大

記者趙健/洛杉磯報導
該項目耗資9200萬元，2022年動工，預計2025年底或2026年初竣工。（取自Wallis Annenberg Wildlife Crossing官網）
該項目耗資9200萬元，2022年動工，預計2025年底或2026年初竣工。（取自Wallis Annenberg Wildlife Crossing官網）

世界上最大的野生動物路橋——Wallis Annenberg Wildlife Crossing（簡稱：安納伯格動物路橋），動工至今已兩年。加州交通廳（Caltrans）近日公布該項目的施工航拍視頻。從影片中可以看出，這座規模宏大的野生動物通道已初步成形。

視頻來源：加州交通廳，記者趙健/後製

安納伯格動物路橋是一條專為野生動物開設的安全通道，全長200多呎，位於洛杉磯縣阿古拉山（Agoura Hills）的自由峽谷（Liberty Canyon），連接聖塔蒙尼卡山脈（Santa Monica Mountains）和聖塔蘇珊娜山脈（Santa Susana mountains）。該項目耗資9200萬元，於2022年動工，預計2025年底或2026年初竣工，建成後將成為世界上最大的野生動物穿越通道，也是加州首個此類項目。

從加州交通廳公布的影片顯示，安納伯格動物路橋主體結構已成形，橋面橫跨八個車道，橋下車輛已經能夠正常通行。橋身由混凝土澆築而成，橋面兩側的隔音牆和混凝土屏障也已初步完成。

這座200多呎長的橋樑，建成後將允許山獅（mountain lion）等野生動物從101號高速公路上方穿梭。在洛杉磯好萊塢地區生活多年的著名山獅P-22，是該項目的吉祥物。牠因成功穿越405號、101號公路，並在市區棲息生活多年而成名，後因健康問題在2022年被安樂死。

國家公園管理局(National Park Service，NPS)一項20多年的研究表明，道路和城市開發，限制了野生動物的活動範圍，影響牠們狩獵的同時，也帶來近親繁殖問題。其中，面臨最直接威脅的物種就是山獅（Mountain Lion）。

充滿車流的道路，對試圖遷徙的動物來說也是致命的。據估計，美國每年汽車與大型動物的碰撞事故約有100至200萬起。即便動物能從事故中僥倖逃生，代價依然高昂，包括人身傷害、拖車、維修、調查等費用，平均每次車禍的成本可達8190元。而野生動物路橋設置，能夠將此類車禍減少97%。

安納伯格動物路橋是一條專為野生動物開設的安全通道，全長200多呎。（取自Wall...
安納伯格動物路橋是一條專為野生動物開設的安全通道，全長200多呎。（取自Wallis Annenberg Wildlife Crossing官網）
安納伯格動物路橋主體結構已成形。（加州交通廳）
安納伯格動物路橋主體結構已成形。（加州交通廳）

加州 洛杉磯 好萊塢

上一則

世華南加分會近百會員 感受「藝術饗宴」魅力

下一則

鑽石吧市議員選舉 劉敏兒、劉栩林拚連任

延伸閱讀

加州首個、世界最大「野生動物路橋」現雛形 規模龐大

加州首個、世界最大「野生動物路橋」現雛形 規模龐大
洛縣油價微降 但每月仍比全美平均多付60元

洛縣油價微降 但每月仍比全美平均多付60元
全美教育程度最高 加州二城上榜

全美教育程度最高 加州二城上榜
加州公投提案系列十之七／第33號提案：擴大租金管制

加州公投提案系列十之七／第33號提案：擴大租金管制
紐森祭砍補助款 限期清遊民營地

紐森祭砍補助款 限期清遊民營地
加州口琴夏令營 名家現場授技藝

加州口琴夏令營 名家現場授技藝

熱門新聞

好市多新推出的柯克蘭招牌迷迭香帕瑪森起司麵包。(costcoaisles IG）

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

2024-08-05 19:55
顏女士在花旗銀行今年9月才到期的定期存款帳戶，全部被人提前提領。（圖／顏女士提供）

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

2024-08-11 02:20
好奇的民眾駐足觀察顯示屏中的畫面，試圖了解系統如何確保會員卡與使用者本人匹配。（記者張庭瑜/攝影）

好市多進店新規 掃描會員卡必須是本人

2024-08-06 15:35
18元點4菜無小費，親測西洛杉磯爆火中式快餐。(世說新聞團隊／製作)

世說新聞／18元4菜無小費 這家中餐廳的低價秘訣是...

2024-08-06 21:15
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟，分享飛機旅行背後的秘辛。（丁毓麟提供）

機長分享「機」密 旅客自保 在機上兩件事別做

2024-08-09 02:20
Z女士無法用ID找到其5萬元定期存款，幸好她找到半年前的收據，才順利提款。(取自Pexels/Monstera Production)

定存到期查無帳戶 5萬險沒了

2024-08-06 02:20

超人氣

更多 >
爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌

爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌
巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸

巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸
不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降

不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降
抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰

抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰
布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差

布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差