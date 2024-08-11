愛荷華州通緝男 安那罕被警開槍不治

一名在愛荷華州（Iowa）涉及一起謀殺案而被通緝的18歲男子，8月9日在安那罕遭執法人員擊斃。（ABC 7）

橙縣 紀事報報導，安那罕（Anaheim）警方表示，一名在愛荷華州（Iowa）涉及一起謀殺案而被通緝 的18歲男子，8月9日（周五）在安那罕遭執法人員開槍，送醫後不治。當時警方正執行逮捕令。根據weareiowa.com報導，ABC 7證實該男為18歲的德爾加迪略（Victor Delgadillo），他因一級謀殺和騷擾罪被通緝。

安那罕警局官員薩特（Matt Sutter）表示，當天下午1時30分左右，警方正協助聯邦法警（U.S. marshals）在靠近91號高速公路的州立大學大道（State College Blvd.）和Via Burton附近執行逮捕令。據悉，德爾加迪略涉及6月1日發生在愛荷華州馬歇爾頓（Marshalltown，Des Moines東北約 50哩）發生的一起凶殺案，一名41歲男子在酒吧被發現受槍傷。

薩特表示，目前尚不清楚德爾加迪略為何出現在安那罕，也不知他是否有向警方開槍，但案發現場發現一把槍。一名目擊者告訴ABC 7電視台，他聽見15至20聲槍響。該案並無警員受傷，但一名旁觀者被子彈擊中輕傷，送醫治療後出院。