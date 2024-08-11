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涉販運1噸冰毒 聖谷華男恐囚終身

洛杉磯訊
藏於倉庫中被警方搜出的袋裝冰毒。（聯邦司法部）
藏於倉庫中被警方搜出的袋裝冰毒。（聯邦司法部）

聯邦司法部9日公布，聖蓋博谷一名因一項聯邦刑事起訴而被捕，指控他與去年試圖出口超過一噸（2,205磅）的冰毒（methamphetamine）藏在貨櫃內並運往澳大利亞（Australia）的販毒案有關。

華裔男子李靖唐（ Jing Tang Li，譯音），32 歲，來自南艾爾蒙地（South El Monte），被指控分銷和持有意圖分銷甲基安非他命（methamphetamine）、共謀分銷和意圖分銷受管制物質（controlled substances）、出口受管制物質以及企圖和共謀出口受管制物質。如果罪名成立，被告將面臨聯邦監獄最低10年強制刑期或最高終身監禁。

李靖唐8日本周四在南艾爾蒙地的一個倉庫附近被捕，9日下午在洛杉磯市中心的美國地方法院首次出庭。

洛杉磯聯邦檢察長埃斯特拉達（Martin Estrada）說， 「甲基安非他命等危險藥物摧毀了我們的社區。我們每天都在街上看到高度成癮的毒品帶來的痛苦。此案中查獲的大量甲基苯丙胺表明毒販已變得多麼無恥，以及為什麼我們必須利用我們的資源追究這些犯罪分子的責任。」

根據起訴書所附的相關文件，從2023年2月到2023年12月，美國海關官員檢查了七批運往澳洲的不同據稱是商品，都被錯誤地列為地毯和紡織品、家具、輪轂測試設備和鑄造機等。事實上那些運送「產品」的上市公司都是假企業，產品中含有甲基安非他命。

執法部門總共查獲了藏在這些貨櫃中的1000多公斤甲基安非他命，最終追蹤到李靖唐的貨物，並於周四在南艾爾蒙地的一個倉庫附近逮捕了他，8月8日凌晨，據報導該倉庫發生了搶劫事件。在該倉庫中，執法部門發現了運輸標籤、秤和一個含有冰毒的包裹。

國土安全調查局和美國海關與邊境保護局正在調查此事。洛杉磯縣警局所報告的搶劫案做出了回應。聯邦暴力和組織犯罪科助理檢察官 J′me K. Forrest 正在起訴此案。

藏於倉庫中被警方搜出的袋裝冰毒。（聯邦司法部）
藏於倉庫中被警方搜出的袋裝冰毒。（聯邦司法部）
藏於倉庫中被警方搜出的袋裝冰毒。（聯邦司法部）
藏於倉庫中被警方搜出的袋裝冰毒。（聯邦司法部）

艾爾蒙地 洛杉磯 澳洲

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