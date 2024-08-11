洛杉磯空軍大鵬聯誼會 慶「8.14勝利日」

洛杉磯空軍大鵬聯誼會會長虞若璽表示，「8.14空軍勝利日」慶祝活動每年都如期舉辦，一直得到眾僑胞的支持，他非常感激。（本報記者/攝影）

洛杉磯 空軍大鵬聯誼會8月10日在羅斯密市（Rosemead）舉辦慶祝「8.14空軍勝利日」及年會活動，約有兩百多特邀嘉賓、退伍軍人、軍人家屬、僑團僑胞到場，熱鬧非凡。活動由空軍旗隊進場、歌唱美國國歌、中華民國 國歌、空軍軍歌拉開帷幕，官宣今年升旗典禮。

該會宗旨服務退伍榮民，40多年來與麗都市（Needles）合作舉辦雙十國慶升旗典禮，對於穩固台美友誼及協助政府推展外交及僑務工作有特殊貢獻。

洛杉磯空軍大鵬聯誼會會長虞若璽表示，該慶祝活動每年舉辦，感謝眾僑胞、麗都市等的長期支持，他非常感激。聯誼會在外交活動上密切配合經文處。他特別解釋，空軍大鵬聯誼會和麗都市有特別的緣分，因為許多退伍軍人居住在該市，在當地僑胞和政府支持下，不僅能每年舉辦升旗儀式，麗都還將10月10日定為中華民國日。

洛僑中心主任陳敏永致詞，很榮幸和大家一同慶祝「8.14空軍勝利日」，感謝空軍前輩過去的風險換來今日安全，並助力台灣自由民主的發展。他說，在場的空軍前輩雖然移民美國，但始終心繫台灣，讓他十分感動。陳敏永並為三位空軍大鵬聯誼會的白金會員頒發「感謝有你、惠我良多」的榮譽牌匾。

聖蓋博市市長吳程遠在發言中表示，自己也是空軍家屬，外祖父曾是C119飛官，外祖父在世時他多次陪同參與空軍大鵬聯誼會，對空軍有特殊感情。吳程遠剛結束走訪台灣的行程，拜訪了花蓮、新北、台北、高雄等地，其中讓他印象最深刻的仍是屏東，他曾在此處生活，看到歷史遺跡變成文創中心，他相信空軍的精神會被永遠保存，他很榮幸參與聯誼會，這也是對外祖父的一種致敬。

中華民國退伍軍人協會南加分會理事長楊震南表示，他也曾服役空軍，熱愛空軍，希望洛杉磯中華民國的退伍軍人們情誼長存。

到場發言嘉賓還有聯誼會理事長王崝華、蒙特利市市長黃泰平、核桃 市前市長伍立倫、麗都市代表余人駿等。