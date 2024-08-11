亞洲吃貨盛典 18日上千餐廳齊聚

北美亞裔餐飲酒店行業協會聯合吃貨小分隊，將於18日在亞凱迪亞艾美酒店舉辦年度「Taste of Asia 吃貨盛典」。（主辦方提供）

吃貨們的盛會！北美亞裔 餐飲酒店行業協會（Northern America Asia Food Association，簡稱Naafia ）聯合吃貨小分隊將於8月18日在亞凱迪亞 艾美酒店舉辦年度「Taste of Asia 吃貨盛典」。今年規格升級，預計會有1000人以上來自中美韓等地的餐飲業者參與，包括大家熟知的麥當勞、Jollibee、多樂之日、喜茶和85度C等餐飲品牌的負責人。

北美當紅菲律賓炸雞品牌Jollibee和CJ Foodville母公司負責人，都會在現場分享品牌成功經驗與未來發展規劃。Naafia代表將帶來「亞洲風味的營銷案例研究：文化出口與故事講述如何將亞洲美食帶入美國家庭」主題演講。85度C市場營銷主管Dave Lazaro和採購總監Lea Lee，將與Farmer Boys 品牌及特許經營發展副總裁John Lucas共同討論，北美亞洲餐飲的供應鏈解決方案主題。喜茶副總裁顧雨佳、四川翠紅食品有限公司海外業務部主管廖鼎、Diamond Brew創始人兼首席執行官Douglas Yu將分析北美食品餐飲行業的市場進入策略。

根據吃貨小分隊年度北美餐飲業報告顯示，2024年美國亞洲餐廳連鎖店的單位和銷售額方面均顯著增長，反映出消費者對亞洲美食的興趣上升。2023年儘管休閑餐飲行業面臨挑戰，但亞洲餐廳概念成為明顯贏家。亞洲休閑餐飲連鎖店平均銷售額增長超過24%，幾乎是休閑餐飲整體的六倍。該增長主要得益於韓國烤肉和火鍋（KPOT）的成功，其銷售額激增超過250%。即使沒有KPOT，亞洲休閑餐飲連鎖店也表現不錯，平均銷售額增長超過9%。

Kura等壽司連鎖店（增長32.8%）和Gen Korean BBQ等互動式餐飲體驗（增長10.6%）也助長這一趨勢。相對的，提供全套服務的披薩和義大利 連鎖店則舉步維艱，銷售額僅增長0.8%。加州披薩廚房和Uno Pizzeria & Grill的銷售額下降幅度顯著，這兩家店銷售額均下降10%，面臨著商場客流量減少和披薩外賣興起的挑戰。

在8月17日由李錦記贊助的私廚派對上，北美各地的知名亞洲廚師，如那家小館主廚Yong Tian、多項烹飪大獎得主George Chen及知名亞裔廚師Winnie Yee會為參與者展示美味的創意菜品。