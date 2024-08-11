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變廢為寶 洛縣垃圾回收場各國借鏡

記者劉子為／惠提爾市報導
停用11年的Puente Hills垃圾填埋場，已經變身為人們徒步、野餐的公園。（記者劉子為／攝影）
停用11年的Puente Hills垃圾填埋場，已經變身為人們徒步、野餐的公園。（記者劉子為／攝影）

惠提爾市（Whittier）的洛杉磯縣清潔區(LA County Sanitation Districts)，不僅有廢水回收淨化工廠，也有固體垃圾的回收處理處，包括Puente Hills材料回收設施（MRF）、南門轉運站（South Gate Transfer Station）和已經停用的Puente Hills垃圾填埋場，它們不僅變廢為寶，以助力環境保護，同時低調行事，減少對工廠周邊鄰里的影響。

視頻來源：記者劉子為

洛縣清潔區公共事務部門負責人羅德里格斯（Genesis Rodriguez）導覽參觀Puente Hills材料回收設施，即垃圾回收加工廠，在廠內可以看到，主要分為可回收垃圾和食物垃圾，被分放在不同的處理裝置上。在食物垃圾的區域，有卡車不斷將食物垃圾運入廠內。羅德里格斯介紹，接著垃圾會被除去塑料袋，並在機器中進行絞碎、加熱等加工，初步處理好的食物垃圾會被運送至卡森市（Carson）的工廠，在那被轉換成綠色能源，該工廠每年可產出15兆瓦特的能源。

可回收垃圾會被先進行分類，然後送往購買可回收垃圾的國家廢物利用。（記者劉子為／攝...
可回收垃圾會被先進行分類，然後送往購買可回收垃圾的國家廢物利用。（記者劉子為／攝影）

在可回收垃圾的區域，可看到大多為從居民區運來的紙板、玻璃、塑料等可回收材料，被接著放置入分類的機器。羅德里格斯表示，這裡的分類流水線十分高效且高質量，其分類後的可回收垃圾，符合包括中國在內許多國家的購買標準，這些垃圾會在售出後被重新利用。

羅德里格斯表示，非可回收的普通垃圾通常會送至垃圾填埋場（landfill），她特別介紹了已經停用的Puente Hills垃圾填埋場，於1957年至2013年運作。在山頂，目前已經看不出什麼垃圾填埋痕跡，而變身為人們健行、野餐的公園，不過還能看到綠色和黑色的管道。羅德里格斯解釋，綠色管道能捕捉垃圾排放的異味，並將其轉換成能源；黑色管道能收集廢水，避免降雨混合垃圾產生污水而污染清潔水源，管道收集到的廢水也會送去回收工廠。羅德里格斯指出，之前垃圾填埋場能產出許多高質量堆肥，可用於種植蔬菜水果。

德里格斯表示，該垃圾填埋場的建造充分考慮了其對周邊環境和居民的影響，同時儘量做到綠色環保。在興盛時曾吸引各國的人前來參觀學習，作為建造各自的垃圾填埋場的借鏡。

除了食物垃圾、可回收垃圾和普通垃圾，生活中還會產出有害垃圾，比如電池、清潔劑等，這些垃圾萬萬不可隨意丟棄。為了幫助居民正確處置有害垃圾，洛縣清潔區會全縣巡迴舉辦回收活動（household hazardous waste event），居民只需將有害垃圾送往回收處，就有專人負責回收和處理，羅德里格斯說，需要每個人的參與和重視，才能更好地保護人類共有的生存環境。

洛縣 洛杉磯

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