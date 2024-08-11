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聖地牙哥台灣節 吸引近800人參加

橙縣訊
橙僑中心主任蕭蓓如（左三）致贈聖地牙哥市議員Kent Lee（右二）福沙阿熊，謝家樹僑務委員（右一）與台美菁英協會劉震晏與Jennifer Huang感謝市政府幫忙。（橙僑中心提供）
橙僑中心主任蕭蓓如（左三）致贈聖地牙哥市議員Kent Lee（右二）福沙阿熊，謝家樹僑務委員（右一）與台美菁英協會劉震晏與Jennifer Huang感謝市政府幫忙。（橙僑中心提供）

台美菁英協會聖地牙哥分會（TAP-SD）日前在Torrey Hills Park舉辦「聖地牙哥台灣節」（San Diego Taiwan Festival），吸引近800名民眾參加，海外青年文化大使聖地牙哥分會(FASCA-SD)擔綱重要的文化推廣任務。 

會長楊融當天帶領所有會員擔任義工。發起人劉震彥表示，此次台灣文化節籌辦近一年，他希望透過台灣節活動，凝聚所有社團力量發揚台灣精神。  

聖地牙哥市議員Kent Lee於開幕典禮，宣布8月3日為「聖地牙哥台灣日」，此舉強化聖地牙哥與台灣之間的友好關係，更推動台美文化的交流，橙僑中心主任蕭蓓如南下支持，感謝聖地牙哥市政府與當地所有僑社的團結，促使「台灣節」能順利舉辦，並贈送議員福沙阿熊，象徵台美友好關係與開啟多元文化之窗。 

活動現場提供觀光地圖與熊愛台灣紋身貼紙，現場設置台灣夜市、台語學習、台灣華語文學習中心、扯鈴、布袋戲與麻將大賽等文化攤位，參與者親身體驗台灣的傳統藝術與文化精髓。

當天到場支持貴賓包含僑務委員謝家樹、加州大學聖地牙哥分校（UCSD）台灣研究中心廖炳惠主任、聖地牙哥台美基金會董事長陳淑慎、前董事長張裕華、台灣中心管理委員會主席歐春美與聖地牙哥台灣商會會長陳曉華等。

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