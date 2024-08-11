羅斯密市返校日 贈學童500個書包

書包有不同的顏色，且從幼稚園到初中不同年級，裡面放置了文件夾、本子和鉛筆橡皮等文具。（記者張宏／攝影）

羅斯密市（Rosemead）9日在羅斯密公園舉辦返校日分發書包和鄰里守望夜活動，市府為有需要的孩子準備500個書包和文具，現場還有贊助商提供免費熱狗、咖啡和薯片等。

市議員Sandra Armenta在十年前發起The Backpack Drive項目。（記者張宏／攝影）

市議員Sandra Armenta在十年前發起了The Backpack Drive項目，她表示，在過去十年該項目逐漸壯大，從最初200個書包發展到現在的500個。今年書包供應商以很低的價格出售，市府節省不少開支。書包有不同的顏色，且從幼稚園到初中不同年級，裡面放置了文件夾、本子和鉛筆橡皮等文具，希望讓有需要的孩子帶著新文具和書包返校。

羅斯密（Rosemead）9日在羅斯密公園舉辦返校日分發書包和鄰里守望相助活動。（記者張宏／攝影）

發放現場來自亞裔 和西裔等不同族裔的孩子們，根據自己所在年級和事先登記的卡片去不同攤位領取書包。羅斯密商會會長冉瑞宜(Ray Jan)幫忙分發書包，她說，這個活動很有意義，且由市區各個學校的老師根據學生情況為其報名申請，孩子們可根據自己喜好選擇書包的顏色，希望未來有更多華人 商家也能加入其中。

在戶外草坪上來自縣政府機構、非營利組織和一些贊助商家擺放十多個攤位。（記者張宏／攝影）

在戶外草坪上，來自縣政府機構、非營利組織和一些贊助商家擺放十多個攤位，每個攤位除了文宣還有抽獎贈送小禮物。在垃圾公司Republic Services攤位前是華人女婿赫喬治（Jorge Herrera Avila），他是該公司公共服務部門經理。他表示，公司多年為羅斯密提供垃圾處理服務，這次活動中公司捐贈1000多個熱狗、飲料和薯片等食物回饋當地居民。

現場還有洛縣 警局警車和鄰里守望宣傳攤位，負責羅斯密警局的Kevin Tiwari表示，羅斯密今年搶劫犯罪較去年同期下降了10%左右，但是商業盜竊案件有增加的趨勢。市府也希望增加警力巡邏，並期待大家守望相助，居民發揮團結力量，協助警察。