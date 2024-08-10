喚回通勤族 洛杉磯捷運將自建警察部隊

洛杉磯捷運(Metro)去年載客數大增，達2.85億次，但犯罪率也上升，今年以來，平均每10萬2.18起。(取自LA Metro)

洛杉磯 捷運（Metro）將建立自己的警察部隊，以提升巡邏強度，在控制成本的前提下，因應日益上升的犯罪率。這是加州 公共交通機構改善通勤安全的最新嘗試，目的是吸引在新冠疫情 封鎖後尚未回來的通勤者。

自1990年代以來，Metro一直與洛杉磯警察局、洛杉磯縣警局和長灘警察局簽訂合同，負責巡邏其列車和公交車。

Metro擁有近2000輛公交車和超過400輛軌道車，每個工作日平均運送近95萬6000名乘客。Metro表示，通過自己的公共安全部門，將更有控制權來管理巡邏區域和巡邏頻率。依據計畫，乘客可以在一年內看到Metro列車和公交車上的警察，初期會有五名警察，預計到2029年增至632名。

這不是Metro第一次決定親自負責安全。在1970年代犯罪激增後，Metro創建自己的警察部隊，但約20年後為了節省成本，與洛杉磯警察局合併。但現在，Metro表示，結束執法合約將降低成本，但過渡期間的兩年內預算會增加。新計畫每年將花費約1億926萬美元，目前的合同成本則為1億94萬美元且仍在上升。地鐵2024財年的總預算為90億美元。

全美公共交通的乘客量尚未從新冠疫情衝擊中恢復。根據美國公共交通協會的數據，截至4月，全國整體乘客量達到疫情前的79%，但加州的主要交通機構——Metro、灣區捷運（BART）、舊金山公共交通局（SFMTA）、東灣的AC Transit和加州鐵路（Caltrain）的乘客量，卻是自疫情以來每年都成長。

交通運輸約占加州碳排放的40%，提高公共交通的使用率並減少汽車通勤人數，對於達到該州雄心勃勃的減排目標至關重要。但在過去五年中，Metro的犯罪率每年都上升，今年迄今為止，每10萬名乘客中有2.18起犯罪事件。相比之下，2021年同期為1.2起，2019年為0.84起。Metro表示，隨著新警察部隊的建設，有助於增加乘客量。

灣區捷運（BART）擁有自己的警察部隊，並在聽取乘客希望更多意見後，專注於提高巡邏的數量和頻率。這一努力導致重罪逮捕增加62%，並且是2003年以來一年內查獲最多非法槍枝的一次。在過去九個月中，超過12%的調查乘客報告說，他們在通勤途中看到了BART警察，這是該機構的紀錄。

儘管加強執法力度，但BART仍未能達到每百萬名乘客少於兩起犯罪的目標，並且人身犯罪在過去一年上升。近期更發生一些引人注目的事件，在7月初，74歲婦人被一位無家可歸者男子推入進站中的列車前死亡。

在建立新警察部隊的同時，Metro也在社區警務計畫中增加51%員工，將總人數提升至673人：具體來說，在無家可歸者外部提供者上的投資增加5%，在「大使」的投資增加64%，危機干預專家的數量更從6人增至87人。「大使」主要是針對無家可歸者的援助提供者，視情況提供無家可歸者必要的協助。

公共運輸交通安全專家表示，Metro應在這些項目上投資更多，而不是建立新的警察部隊；Metro非常需要一種以關懷為基礎的安全策略。

Metro估計，在任何特定的夜晚，其管轄範圍內大約有1000人經歷無家可歸的情況。從去年10月到今年5月，Metro已將近2000人安置在臨時或永久住房中。 「大使」們報告說，自該計畫開始以來，已通過施用CPR和自殺干預等方法挽救215條生命。專家認為，警察部隊無法應對這些問題。