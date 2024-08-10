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涉悶死鑽石吧長者護理之家2老人 華裔護工被控謀殺

編譯組／綜合報導
鑽石吧「幸福居家老人護理中心」。（Google Maps）
鑽石吧「幸福居家老人護理中心」。（Google Maps）

洛杉磯鑽石吧（Diamond Bar）一處長者護理之家2023年6月發生兩死命案，剛到一個月、還在受訓的華裔護工李建春（Jianchun Li，音譯）涉嫌悶死兩人。波莫那高等法院法官Rubiya Nur 2024年8月8日裁定，證據足夠將42歲的李男移交大陪審團，控罪為兩起謀殺案並得加重罪刑。

綜合警方、證人供詞與監視畫面，位在鑽石吧Sapphire Canyon Road 23801號的「幸福居家老人護理中心」（Happy Home Care For Elderly），事發當天李男先是在上午6時55分帶著Monica Lee走進浴室，半個小時後又帶著Hee Sook Park進去。

護理之家負責人的先生Jeunghoan Kim在7時45分進到中心後，發現李男在浴室門口講電話、神情緊張，李男說「我覺得我殺了人」。Jeunghoan Kim發現浴室門口擺了一具助行器，因此前往探視，結果發現兩位住民癱倒在地上，頭上還戴著塑膠袋。

兩名死者分別是當時75歲的Monica Lee與83歲的Hee Sook Park，員警Javier Murillo證實兩人都頭罩塑膠袋，脖子上還纏了絕緣膠帶。法醫Grant Ho則表示，兩女死於勒扼與窒息的缺氧，驗屍照片兩人的頸部都有勒痕與磨傷。警方說，同一時段，機構的其他四名女性住民都未受傷。

李男似乎有焦慮症，事發後還打電話，應該是向911報警，除此之外沒有再向Jeunghoan Kim透露什麼，不過之後又再打了一通電話。員警Javier Murillo抵達現場後，發現符合描述的男子站在門外，並向他走來，因為911人員說嫌犯有自殺傾向，因此員警搜身、取走電話後，讓他坐進警車，李男全程都很配合。

警員事後對手機的搜查發現，事發前三天的搜尋紀錄顯示，李男曾經查詢過，在美國殺了兩人、三人、四人的罪刑為何，以及中國人犯了謀殺後是否會被送回中國，以及用塑膠袋悶死人需要多久，與掐住脖子致死要多久。李男告訴911人員他很焦慮，而且不斷哭泣，警員拘捕他時也還在哭泣。

庭審時並未透露更多細節，與李男手機內的其他內容。李男的保釋金為400萬元。

鑽石吧 洛杉磯 華裔

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