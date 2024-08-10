麥當勞推出全新珍藏特餐 送6款珍藏杯
麥當勞推出以粉絲最愛的珍藏品為靈感的全新珍藏特餐，從8月13日起，粉絲經由購買珍藏特餐，收集六只珍藏杯，包括全新的Hello Kitty和花生米珍藏杯、可口可樂經典杯等。
麥當勞推出的珍藏特餐從13日起全日供應，每一份特餐都包括一個杯子和以下一個選項，如早餐時段的Sausage McMuffin with Egg（香腸麥滿分加蛋三明治），Hash Brown和熱咖啡，或是其他時間可任選10塊黃金炸鷄塊或大麥克，搭配聞名於世的薯條和汽水飲料。
六只值得珍藏的杯子代表麥當勞最核心的經典珍藏，例如Cowpoke McNugget Buddy（1988）和麥當勞 Dragster（1993）。2000年推出的Hello Kitty Crew鑰匙鏈收藏了嗎？如果沒有，現在就是最佳機會，將搭配全新Hello Kitty珍藏版杯子推出。
六只杯子包括Barbie™ & Hot Wheels™ （芭比™和Hot Wheels™），其設計在備受追捧的Mattel玩具上添加新意，再次刺激想像力。其次是Beanie Babies（豆娃娃），向90年代風行一時、嬌小玲瓏的豆娃娃致敬，這只杯子上有當時最為人喜愛，例如Golden Arches Bear （金色拱門小熊）（2004）等人物。
經典的Coca-Cola（可口可樂）杯，讓搭配摩登創意的經典可口可樂帶來清涼夏天，其設計為麥當勞多年來和可口可樂無間的合作留下最經典回憶。還有廣受大家喜愛的Hello Kitty & Peanuts（Hello Kitty和花生米）杯子，無論是在海灘上懶洋洋的曬太陽，還是安排遠程歷險，Hello Kitty和花生米杯子帶來好友環繞的喜悅。
Shrek, Jurassic Park & Minions（史瑞克，侏羅紀公園和小黃人）杯子則受到動畫電影啟發，強調影片中世世代代最令人難忘的畫面和人物，當然還有將他們帶入真實生活的珍藏品。同時還有麥當勞杯子。
麥當勞全球市場營銷和新創事業負責人Morgan Flatley表示，當大家好不容易拿到麥當勞那只神出鬼沒的珍藏品，或是終於將全部珍藏品收集齊全，那種滿足感難以形容。這些全新珍藏杯子不但紀念麥當勞最難忘的設計和多年來合作歷程，讓忠實粉絲重享溫馨時刻，也讓新一代粉絲創造屬於自己的長久回憶。
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