麥當勞推出全新珍藏特餐 送6款珍藏杯

麥當勞推出以粉絲最愛的珍藏品為靈感的全新珍藏特餐，同時搭配送六款珍藏杯。（麥當勞提供）

麥當勞 推出以粉絲最愛的珍藏品為靈感的全新珍藏特餐，從8月13日起，粉絲經由購買珍藏特餐，收集六只珍藏杯，包括全新的Hello Kitty和花生米珍藏杯、可口可樂 經典杯等。

麥當勞推出的珍藏特餐從13日起全日供應，每一份特餐都包括一個杯子和以下一個選項，如早餐時段的Sausage McMuffin with Egg（香腸麥滿分加蛋三明治），Hash Brown和熱咖啡，或是其他時間可任選10塊黃金炸鷄塊或大麥克，搭配聞名於世的薯條和汽水飲料。

六只值得珍藏的杯子代表麥當勞最核心的經典珍藏，例如Cowpoke McNugget Buddy（1988）和麥當勞 Dragster（1993）。2000年推出的Hello Kitty Crew鑰匙鏈收藏了嗎？如果沒有，現在就是最佳機會，將搭配全新Hello Kitty珍藏版杯子推出。

六只杯子包括Barbie™ & Hot Wheels™ （芭比 ™和Hot Wheels™），其設計在備受追捧的Mattel玩具上添加新意，再次刺激想像力。其次是Beanie Babies（豆娃娃），向90年代風行一時、嬌小玲瓏的豆娃娃致敬，這只杯子上有當時最為人喜愛，例如Golden Arches Bear （金色拱門小熊）（2004）等人物。

經典的Coca-Cola（可口可樂）杯，讓搭配摩登創意的經典可口可樂帶來清涼夏天，其設計為麥當勞多年來和可口可樂無間的合作留下最經典回憶。還有廣受大家喜愛的Hello Kitty & Peanuts（Hello Kitty和花生米）杯子，無論是在海灘上懶洋洋的曬太陽，還是安排遠程歷險，Hello Kitty和花生米杯子帶來好友環繞的喜悅。

Shrek, Jurassic Park & Minions（史瑞克，侏羅紀公園和小黃人）杯子則受到動畫電影啟發，強調影片中世世代代最令人難忘的畫面和人物，當然還有將他們帶入真實生活的珍藏品。同時還有麥當勞杯子。