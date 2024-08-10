亞馬遜叢林住4天 華人驚艷不捨離

亞馬遜叢林的鳥兒自由生長。（周太太Helen提供）

亞馬遜 叢林是2024夏季最時尚、最流行的旅行標配之一。不久前剛從亞馬遜回到洛杉磯 的旅遊達人表示，他們只想用一句話表達四天的旅行感受：好想在那裡長住下去。

由於交通不便，不少旅行團的亞馬遜叢林之行只安排一天，走馬看花打卡。但洛杉磯旅行達人周小武和太太Helen這次在亞馬遜叢林住了四天，每天看花開花落鳥飛蟲鳴，吃樹上摘的、地上長的，聽著水怪的腳步聲入睡，每天收穫和世界其他地方截然不同的驚喜。

曾旅行至巴西和南美多個國家，Helen說，他們這次是從厄瓜多前往叢林，由於當地很多前往亞馬遜叢林的旅行團都是一日遊，所以他們決定自己行動，從厄瓜多首都出發，深夜坐上長途巴士12小時，第二天中午時分，眼前已到處都是參天林木。 划著木舟在叢林裏探險。（周太太Helen提供） 土生土長的食材。（周太太Helen提供）

來自四面八方的旅人集中在一個集散地，然後乘船前往叢林深處。Helen說，一上船，亞馬遜叢林之行實際上就開始了。導遊看起來更像一位生物學家，一路介紹叢林中各種動物植物和自然生態。船過處，樹上飛的，水中游的，看見或看不見的各種動物，眼睛根本不夠用，還要用上耳朵、嗅覺和感覺。

吃的喝的都就地取材

去那裡都乘船。Helen說，她最有感覺的是到叢林村子裡和村民們一起煮食。她說：「我們到地裡把整個木薯拔出來，剝了皮，磨成漿，然後經過隔水處理製作成為木薯粉，再用這些粉做成大餅。」魚也是剛從水面抓的，洗洗就放上架子烤，一頓飯菜可以花去大半天時間，所以叢林生活雖然不像外面世界那樣多姿多彩，但同樣感覺時間過得飛快，忙得充實。

旅人和村民一起製作餐飲。（周太太Helen提供） 亞馬遜叢林的鳥兒自由生長。（周太太Helen提供）

各種烈酒、茶和飲品也多是就地取材用叢林裡的植物和草藥製作，「真的超級好喝，不同風味，」Helen說，就連可可和咖啡 豆，也是亞馬遜叢林的物產，村民們自己炒豆磨製咖啡，不是一般的香。最可愛的是，飯間經常會有各種動物光顧，餐桌下就會突然出現前來討食的水豚，讓所有人都異常開心。

當地人平常也不閒著，他們用各種鳥類羽毛製作成為手工藝品，用林中各種植物種子做成項鍊、耳環和手鐲，雖然簡單，但顏色鮮艷到像染過一般，異常漂亮，讓旅人忍不住不買。外出看病不容易，所以當地人練就了不少民間土方，用當地植物緩解各種病症疲勞，讓村民們幫助按摩一下足底，或按摩肩背，也是不少旅人的新體驗。

Helen說，叢林裡的水上活動更是獨特，午後划獨木舟到叢林裡探險，或坐船到比較開闊的地方游泳，或只是坐在船上聽林中各種聲音，已非常享受。當然，村民會告訴你那裡會有鱷魚經常出沒，那就千萬不要去。

幾乎每個朋友都關心Helen有沒有被叢林裡的蚊子攻擊。她說，絕大多數時間，幾乎完全沒有蚊子，連她自己都感覺難以信置。 亞馬遜叢林的鳥兒自由生長。（周太太Helen提供） 叢林中開闊的地方，晚上能看到滿天星斗。（周太太Helen提供） 來自各地的旅人一起在叢林中探險。（周太太Helen提供）

她表示，亞馬遜叢林的環保做得相當好。比如他們乘坐的船，不但都非常安靜，而且完全聞不到汽油的味道，林中看不到人類垃圾，空氣異常清新。不知是不是因為抵達當地之前剛下過暴雨的緣故，他們落腳的那些天，幾乎沒有蚊子，即便晚上出去看昆蟲，也無需特別的防蚊服。但那些天，他們正好遇到一場雨，道路一下子變得非常泥濘，每一步都在泥漿裡淌行，相當有趣。

滿天星斗彷如近在眼前

Helen和先生都是大自然的粉絲，亞馬遜叢林夜間看昆蟲，成了他們此行最愛之一。「每天都有新發現，」Helen說，很多鳥、昆蟲、動物和植物都是她從來沒有見過的；在比較開闊的地方，則看到滿天星斗，離你很近，「你會感覺在這種環境裡面，非常單純，非常幸福」。 亞馬遜叢林供旅人落脚的營地。（周太太Helen提供）

旅人落腳的地方通常都有電，網絡每晚供應兩三個小時。通常11時之後，就一片漆黑了。

Helen說，這次亞馬遜叢林之行他們有六位同伴，包括來自荷蘭的母女和德國的旅人，都是未約同行，大家很快成為朋友，宛如家人，大家晚上一起聊天，喝林子裡植物釀製的酒和飲料，跳舞，或到林子裡探險，很原始，但似乎大家都很享受這種簡單的原始。 旅人們晚上在亞馬遜叢林裏跳舞自娛自樂。（周太太Helen提供）

夜間叢林聲未知又恐怖

叢林裡晚上的聲音讓人感到未知和恐怖，Helen說，夜深人靜，被自然包圍，有時會聽到遠處傳來槍炮一樣的巨大響聲，後來聽當地人說，那是叢林裡老樹倒塌的聲音，叢林裡很多大樹根都不深，每天都有老樹倒下，發出巨響。有時還聽到大型動物在水中滑行的聲音，還有林中各種怪叫，有的尖銳刺耳，有的低沉陰森，有的淒慘嚇人。導遊解釋說，猴子在這個季節的叫聲最搶耳。 野生水豚向客人問好。（周太太Helen提供）

Helen說，短短四天，感覺人在一個單純和自然的環境裡生活，非常容易被淨化、心相通、愛滋長。短短四天，遊客、嚮導、船長、廚師，儼然成了一個屋簷下依依不捨的大家庭。