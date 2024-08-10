野火季提醒煙害 SmartAirLA、華埠服務中心推免費簡訊

健康科技公司SmartAirLA設計一款免費簡訊服務，當洛杉磯地區受到野火煙霧嚴重影響時，將會傳送並提醒用戶。（華埠服務中心）

洛杉磯 縣公共衛生局(County of Los Angeles Public Health)指出，野火煙霧可傳播幾千哩，影響市區居民的空氣品質，並引發呼吸道和心臟危害。洛杉磯市區是野火煙霧的高危險區，為提醒當地民眾防範野火煙霧，健康科技公司SmartAirLA設計一款免費簡訊服務，當洛杉磯地區受到野火煙霧嚴重影響時，將會傳送並提醒用戶。

SmartAirLA執行長張智康(Ray Cheung)指出，民眾不要輕忽野火煙霧的殺傷力，加州 是野火多發地區，尤其8月到11月是一年中最危險的時段。據報導，2024年的野火災情尤為嚴重。加州消防局負責人Joe Tyler說：「我們不僅處於火災季，更處於火災年。」今年被野火燒毀的面積已達到2023年的20倍。

當初設計此款服務，便是希望降低洛杉磯地區的年長者、孕婦、氣喘及慢性病患者等民眾因煙霧受到的傷害；以及希望民眾做好適當防範。當系統偵測到大洛杉磯地區的野火煙霧指數達到高風險狀態時，用戶將會收到提醒簡訊，內容包括建議配戴N95口罩、緊閉門窗並開啟風扇和空調等資訊。

華埠社區醫療中心 (CSC Health)首席醫療長Dr. Joshua Tseng表示，野火煙霧中含有微小的汙染粒子和其他有害排放物，這些汙染物質恐引發氣喘、心臟病 或中風。儘管CSC有許多患者都屬高危險群，但極少見到患者在受到野火煙霧汙染後至診所就醫。「我相信SmartAirLA的提醒簡訊服務，能夠幫助社區居民即時注意空氣品質並尋求適當的防護。」

如欲接收提醒簡訊，請掃描QR Code或至https://www.smartairla.org/zh訂閱。若感到不適，請盡速聯繫CSC Health(213-808-1792)預約看診。本項目由聯邦環保局和CIV:LAB基金會支持。