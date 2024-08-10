演員姜塵來美追夢 克服語言障礙 設戲劇影視化培訓課

姜塵在美投身兒童戲劇影視化教育，在課堂上與小朋友互動。（受訪者提供）

「我是姜小花，是石頭縫隙裡開出的渺小卻有著無限生命力的小花。」姜塵，這位中國演藝圈的知名演員和主持人，憑藉金鷹卡通小豆子姐姐出道，曾擔任「快樂大本營」、「音樂風雲榜」、「大牌生日會」等節目的主持人，並在「小爸爸」、「頭號前妻」、「二代妖精」等影視作品中有出色表現，如今她在美國繼續追夢，踏入教育行業，面臨全新的機遇與挑戰。

初到美國：語言與文化的挑戰

在中國事業蒸蒸日上的姜塵來美後，首先遇到的是語言障礙。日常生活中，她發現自己的英語能力遠不足以應付複雜的溝通需求。姜塵坦言，由於經常要對接好萊塢 的影視資源，自己每次不得不帶翻譯，「對方說得太快，你就完全聽不懂。」為此，她每天堅持學習超過5小時的英語，努力適應新的語言環境。初到美國的她還要面對身分的轉變，在租房和購車等方面遇到了諸多不便，需要支付高額押金和全款購車。這些現實問題讓她深刻體會到，重新開始並非易事。

融入新生活：從教育到文化傳承

姜塵並未因此退縮。熟悉與人交流的她發現，華裔 孩子大多無法流利使用中文，許多在美國出生的孩子不僅表演慾望強烈，更對不同種族的文化有著濃厚的興趣，兩者結合，讓她萌生了在美國開設兒童青少年戲劇影視化培訓課程的想法。姜塵的創業道路從2018年就已開始，在著名企業家孫陶然、俞敏洪等創業導師的指導下，她在中國與好朋友胡海泉共同創辦了「繁星未來教育科技」，並穫得千萬投資 。 2019年，她參與製作愛奇藝首個大型兒童真人秀綜藝「星空下的童話」，並取得成功。

成長與回饋：付出愛才是成功

回顧自己的經歷，姜塵對湖南衛視充滿感激。她說，「湖南衛視培養了我，滋養了我」。 多年工作經歷，不僅提升她的主持功力、表演技能及經驗，更積累了行業資源。如今，她希望透過自己多年的經驗及資源，為有夢想有熱愛的孩子提供展現才華的平台。