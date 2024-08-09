海鷗超市擴張 專家、律師教戰進場時機 強化服務品質

來自中國投資 者在洛杉磯縣非建制區羅蘭岡經營海鷗超市，並一年內要在洛縣蒙特利公園市、聖伯納汀諾縣奇諾岡市開設兩家連鎖分店，擴張速度令業內人士驚訝。不過，對於華人 投資者在美開設連鎖超市、經營連鎖餐飲，相關專家及律師提醒，應入鄉隨俗，選擇合適地點，運用現代經營方法，提供優質商品，強化服務品質，遵守當地法規。

根據國際投資法律顧問公司FOLEY提出的建議。首先，在當地註冊公司並非只是形式上的步驟，而是需要遵循相關法規，如有限責任公司（LLC）或股份有限公司（Corporation）。不同州都有不同的要求，投資者必須了解並遵守這些法律規定。

同時，開設超市需要獲得多種營業執照和許可證，包括食品安全、衛生等方面的許可。稅務合規更是重中之重，美國的稅法相對複雜，聯邦、州和地方的稅收制度各有不同，聘請專業的會計師來處理稅務事宜，確保公司在各級政府的監管下合法運營，是不可或缺的步驟。

對於華人投資者來說，了解當地消費者的需求和購買習慣至關重要。通過市場調查，投資者可以確定哪些產品最受歡迎，哪些產品需要進行調整。此外，競爭分析能夠幫助投資者了解當地主要競爭對手的優劣勢，從而制定出更具競爭力的經營策略。選址也是一個決定性因素，選擇一個合適的地點可以大大提升客流量和銷售額。在這方面，房地產專業人士的建議和幫助是非常寶貴的。

美國國際連鎖協會（IFA）認證，美亞連鎖顧問公司總裁謝宗煌表示，如果華人投資者在美經營超市，並希望進一步發展，建議投資已經營較成熟的門店或者成功的連鎖店。不一定會大賺，但至少不會血本無歸。同時需要注意的要點是，資金要到位，若資金不足會導致投資失敗。

謝宗煌認為，選擇合適地點決定經營成敗，就是人們常說的「Location！Location！Location!」好的地點就已經成功一半了。但現在問題是，往往好的地點早已將被一些規模較大的連鎖品牌店占有；要有創新，比如產品，互相抄襲比如造成惡性競爭殺價，自相殘殺導致關門；要能建立好的經營管理制度，尤其要善於運用現代科技手段；做好市場營銷，建立良好公共關係，融入當地社區，才能持續生存發展。

在涉及法律法規方面，律師郝琦強調，華人在美投資開店，首先需要提醒是要注意簽合約，無論是熟人或朋友，只要是交易各方都要有合約，日後一旦出現糾紛，有法律解決依據。還有就是人力資源管理方面，比如超市有切菜、切肉及卸貨的部門雇工，一旦發生工傷怎麼辦？休息時間如何分配？還有加班費支付等，有的涉及勞工法，還有涉及保險 。所以鑑於在美國法律規定嚴格內容較多，商家投資者需要雇請專業管理人員，以免勞資糾紛。

郝琦表示，如果投資者擴大經營連鎖店，在外人看來就是資金比較雄厚，所以更應謹慎小心責任與保險等問題，避免被告。比如商家是否提供殘障者通道、殘障者停車位。有的華人新移民投資者往往忽視這個問題，成為被告目標。

謝宗煌也指出，華人投資超市或者連鎖店，一旦在經營及遵守法律不到位，出現惡性循環，必然導致失敗結果，而從以往經營實例來看，投資不善的業者，在五年之內的存在率只有二至三成，甚至血本無歸。