99分連鎖店撤出奇諾岡 華資海鷗超將市進駐

奇諾岡99分店原址。（記者啟鉻／攝影）

南加 州華資海鷗超市繼在羅蘭岡 成功經營後，準備在2024年底前在聖伯納汀諾縣奇諾岡市、洛杉磯縣蒙特利公園市再開兩家分店。海鷗超市於2024年，一年內在南加連開三家門店，投資 方代表孫偉表示，店內商品除了經濟實惠且保證質量外，還有多種來自中國北方的傳統食品、食材，以薄利多銷的方式惠及廣大顧客。

奇諾岡海鷗超市所在廣場。（記者啟鉻／攝影）

奇諾岡位於Chino Hills Pkwy上的99分全美連鎖店日前結束多年運營。原址物業的未來用途成為當地熱議話題。不久前傳出消息，稱該物業被華人投資者租賃，為期10年，準備開設超市。投資者代表孫偉最近表示，這位投資者就是羅蘭岡海鷗超市的投資人，鑑於海鷗超市運營業績上升，並看好內陸華人持續增加的市場，決定租下原99分店物業，開設海鷗連鎖超市分店。

孫偉說，實際上在內陸地區，早已就有99大華超市持續擴張，而且在不同城市開設多家分店，但海鷗超市投資方並不擔心沒有市場，投資方聘請的經營團隊希望運用獨到市場營銷策略，贏得當地顧客。

海鷗超市內中國北方移民喜歡的傳統食品。（記者啟鉻／攝影）

被海鷗超市投資方租用的物業，面積大約1萬8000平方呎。原來由99分店在此經營多年。所在廣場上還有一家主流副食超市Grocery Outlet Bargain Market，這是一家全美折扣超市連鎖店，主要銷售來自食品製造商和其他零售點多餘庫存或即將到期的商品，因此能夠以低價出售。廣場周邊還有其他兩家餐飲購物廣場及一家美國銀行（Bank of America）分行。尤其引人注目的是廣場一角的7-11便利店，這裡曾在2016年初，因售出一張勁球（Power Ball）頭獎的一張彩票而聞名。

投資方代表孫偉。（記者啟鉻／攝影）

孫偉表示，最近才與物業管理者簽訂租約，原店內貨架都已經清理完畢，還有部分招牌尚未清除。剩餘的工作就是全面整修，包括售貨大廳、倉庫、冷庫、衛生間、辦公室等，室外也要增加一些設施。大約要投資數百萬元，僅每月租金就要近4萬元。奇諾岡海鷗超市運營後可為當地解決就業崗位至少50個。預計2024年底前正式開業。

羅蘭岡海鷗超市店面。（記者啟鉻／攝影）

孫偉進一步表示，實際上海鷗超市投資方，除了在年底前開始奇諾岡分店運營，另一家在蒙市海鷗超市分店也會營業。蒙市分店原址就是市區中心的原光華超市。羅蘭岡海鷗超市正式運營時間是2024年2月中旬，年底前再開兩家分店，就是說在不到一年時間內，海鷗超市連開三家門店，這在南加華資超市擴張中，實屬鮮見。

東北煎餅。（記者啟鉻／攝影）

孫偉又來到羅蘭岡海鷗超市，他說，顧客進入購貨區，如果是來自中國東北移民，就能看到在顯眼處有傳統食品如五仁月餅、江米條、東北爐果、方塊餅乾、東北煎餅等，還有東北酸白菜、芥菜疙瘩。在蔬菜食品區各種蔬果不僅價格要低一些，而且品質也很好。這裡還有韓國品牌麵粉，也頗受顧客歡迎。海鷗超市每周還在世界日報「好康報你知」欄目公布折扣特價商品資訊，吸引消費者光顧。他也表示，海鷗超市在海鮮區的運作要弱一些，雖然冷凍黃花魚、刀魚比較受歡迎，但活海鮮品種較少，需要加強服務。

中國東北的老月餅。（記者啟鉻／攝影） 東北香腸。（記者啟鉻／攝影）

提起海鷗超市以往歷史，孫偉表示，羅蘭岡海鷗超市所在地點原先是一家韓國超市，後來被一位來自中國東北的華商買下經營海鷗超市。2024年初，另一來自中國東北的投資商買下這家超市經營權，繼續以海鷗超市品牌經營，於2024年底將南加海鷗超市擴張到三家店面。