民主黨全代會19日開幕 洛城華人參與

陳介飛近日赴洛杉磯縣選務局，手持候選人手冊登記競選連任。（受訪者提供）

2024民主黨 全國代表大會，將於8月19日至22日在芝加哥聯合中心舉行，加州 民主黨將派出超過500人的龐大代表團，洛杉磯 華人代表陳介飛、李天薇、Cindy Chen等人出席，選舉和見證首位女性少數族裔總統提名人。

據加州民主黨官網介紹，出席全代會的加州民主黨代表團由496名代表（Delegate）和35名候補代表（Alternates）組成，其中亞太裔占比16%，包括洛杉磯地區的華人陳介飛（Jay Chen）、李天薇（Olivia Lee）、Cindy陳等。

陳介飛現任聖安東尼社區大學（Mount San Antonio College）理事，也是2024民主黨全國大會代表。他表示，這次大會最重要的議程，就是確認賀錦麗（Kamala Harris）作為民主黨總統提名人，以及她本人接受大會提名並發表演說。她將是美國歷史上，首位民主黨少數族裔總統提名人；如果11月大選獲勝，她將譜寫歷史新篇章。

另兩位華人黨代表，也都是洛杉磯華人社區熟悉的從政活躍人士。李天薇現任Reyes Coca-Cola公司政府關係及公共事務資深總監，曾經擔任加州民主黨常務委員會共同主席及洛杉磯縣民主黨委員會秘書長；Cindy Chen則擔任洛縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）的幕僚長多年，也曾經擔任過前加州眾議長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）的助理。

今年民主黨全代會8月19日開幕，至22日落幕一共四天，陳介飛等人將提前於18日出發，行程至少五天。機票旅館餐飲大約2000元全部自費，支持民主黨競選。

除出席民主黨全代會，陳介飛不久前又登記競選連任聖安東尼社區大學理事。