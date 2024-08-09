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國際化學奧賽 美3金1銀 南加陳宇飛總分第三

記者丁曙／洛杉磯報導
2024國際化學奧賽美國隊載譽歸來，（左起）陳宇飛（Yufei Chen)，劉愛麗（Alice Liu）， Anant Asthana，劉雲逸（Yunyi Ling）。（美國化學學會提供）
2024國際化學奧賽美國隊載譽歸來，（左起）陳宇飛（Yufei Chen)，劉愛麗（Alice Liu）， Anant Asthana，劉雲逸（Yunyi Ling）。（美國化學學會提供）

第56屆國際化學奧林匹克（56th International Chemistry Olympiad）競賽近日落幕，由四名亞裔生組成的美國隊贏得三枚金牌和一枚銀牌，其中來自南加州華裔生陳宇飛，贏得個人總分第三，秋季將赴麻省理工學院（MIT）深造。

據美國化學學會（ACS）消息，美國隊7月30日於沙烏地首都利雅德（Riyadh）落幕的第56屆國際化學奧林匹克比賽中，獲得三枚金牌和一枚銀牌。今年有84個國家的高中生代表隊參加比賽。在全部327名參賽者中，共有202人分獲金、銀或銅牌。

美國隊表現優異，其中三位華裔生都摘下金牌，他們是加州橙縣大學高中University High School）的陳宇飛（Yufei Chen），密蘇里州馬凱特高中（Marquette HS）的劉愛麗（Alice Liu，譯音），馬里蘭州蒙哥馬利縣布萊爾高中（Montgomery Blair HS）的林雲逸（Yunyi Ling，譯音）；以及德州約翰福斯特縣杜勒斯高中（John Foster Dulles HS）的南亞裔銀牌得主Anant Asthana。

陳宇飛說，「我對自己獲得個人總分第三名很開心，以及對過去四年在化學奧林匹克競賽中的進步感到非常自豪」。

今年的競賽團隊得到維吉尼亞大學首席導師Laura Serbulea，以及麻薩諸塞州藥學與健康科學學院華裔教授謝松文等人的指導。

陳宇飛不僅是今年化學奧林匹克的金牌得主，也是去年國際生物學奧林匹克競賽（International Biology Olympiad，IBO）金牌得主，該場比賽於2023年7月在阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）舉辦。載譽歸來後，陳宇飛和華裔隊友Richard Zhu，在國會大廈受到加州聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）的表彰。

陳宇飛不僅在國際學術奧賽表現亮眼，而且在大學標準化入學考試也堪稱完美，他在2023年9月參加的ACT考試，取得了滿分36分。

陳宇飛今年6月畢業於爾灣市的大學高中（Irvine University HS），未來四年將赴麻省理工深造。

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