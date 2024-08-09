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洛市推出傳承企業專案 20年業者可獲補助2萬元 9月15日截止申請

編譯組／綜合報導
洛市經濟勞動發展局的傳承企業申請網頁，五人以下可獲1萬元，六人以上可獲2萬元。（經濟勞動發展局）
洛市經濟勞動發展局的傳承企業申請網頁，五人以下可獲1萬元，六人以上可獲2萬元。（經濟勞動發展局）

洛杉磯市「經濟勞動發展局」（Economic Workforce Development Department）推出「傳承企業專案」（Legacy Business Program），8月5日開放申請，截止日為9月15日午夜，通過甄選者10月至11月間發款。

發展局指出，五人以下的「傳承企業」可獲1萬元的獎助金，六人以上的「傳承企業」可獲2萬元，條件是已經在洛市經營20年以上。另外，中低收入社區、中低收入店東與面臨擊破危機者，在甄選過程中會獲得加權。

發展局除了提供資金補助給因仕紳化、租金大幅調漲與其他因素導致經濟窘迫者，還會提供技術服務給營運困難者，項目有退職規畫、法律諮詢、租約談判、金融顧問等。宣傳部分發展局也能協助，包括社群平台、網站更新與夥伴媒合。

計畫促成人、議員普萊斯（Curren Price）表示，傳承企業是社區的骨幹，洛市經營超過20年的店家有5萬多間，傳承企業專案將能協助它們繼續下去。申請登錄「傳承企業名錄」（Legacy Business Registry），還可獲得其他協助。

申請可上網「ewdd.lacity.gov/index.php/recovery/legacy-business-grant」，細節可詢問發展局人員，電話213-744-7300，電郵[email protected]，或是普萊斯的聯絡主任Angelina Valencia，電話為818-355-4991，電郵為[email protected]

低收入 租金 洛杉磯

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