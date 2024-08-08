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規模5.2地震後 南加餘震達277次

編譯胡立宗／綜合報導
南加近期餘震不斷，專家建議屋內就地掩護。（USGS）
南加近期餘震不斷，專家建議屋內就地掩護。（USGS）

南加8月6日晚間9時發生規模5.2地震後，地質調查所（USGS）已偵測到277次餘震，規模4.0以上的有兩次。餘震發生在聖安德列斯斷層西方20哩至30哩處，不過USGS專家說，另一次強烈地震的機率不高。

USA Today報導，加州的手機App「MyShake」也發揮作用，震波抵達前數秒就發出警報，不過震央距離洛杉磯市區90哩，因此並未造成嚴重災害，當時正在比賽的道奇隊球場也未發生推擠事件。

規模2.5至5.4的地震多半不會帶來嚴重損失。而地震專家章光月（Lucy Jones）在社交平台發文，指出震源來自白狼斷層（White Wolf），雖然1952年時曾經引發嚴重災害，但這次顯然並未造成重創。

白狼斷層1952年7月21日發生的規模7.3地震，導致寇恩縣12人死亡，名列加州史上強震之一。其他令人記憶深刻的強震，包括1906年發生在舊金山的規模7.8強震，3000人死亡；1994年規模6.7的北嶺地震，重創洛杉磯地區。

另外。1992年發生在蒙多西諾岬（Cape Mendocino）的規模7.2強震造成4830萬元的財損。最近一次的強震則是2022年12月20日費恩谷（Ferndale）的規模6.4地震。

面臨近期餘震不斷，專家的建議是：

•發生時位於屋外，盡快離開建築物；

•位在屋內則依循蹲下（Drop）、掩護（Cover）、穩住（Hold on）三原則，保護自己；也不要往屋外衝。

•正在開車，則應該減速停靠，直到確定安全才上路。

地震 加州 洛杉磯

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