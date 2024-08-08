瑪麗皇后號前華人老闆涉詐7000萬 多華人上當

「瑪麗皇后號」前華人東主吳浩偉及白人伍茲被控詐騙。（取材自Queen Mary臉書）

洛杉磯華人吳浩偉（Howard Wu，音譯）及白人伍茲（Taylor Woods），6日被美國證管會（SEC）指控詐騙。他們通過擁有的十多家旅館騙取投資 ，讓受害者損失超過7000萬美元；他們用於行騙標的之一，包括位於南加長堤 市的知名郵輪「瑪麗皇后號（Queen Mary）」。

SEC表示，被告吳浩偉和伍茲，以Urban Commons公司名義開展業務，實施兩起旅館投資詐欺。在第一起欺詐中，被告通過虛假陳述，向受害者出售包括瑪麗皇后號在內的13間旅館股權，總價值約1.69億美元。被告向投資者承諾，已經為旅館找到第三方買家，且旅館出售案肯定盈利，投資者可按比例分成。

實際情況卻是，兩名被告不僅沒有找到第三方買家，還以旅館東主身分，將13間旅館打包成為不動產信託（REIT）Eagle Hospitality Trust（後文簡稱EHT），並前往新加坡上市籌集資金。

在隨後運營中，瑪麗皇后號等旅館的債務問題慢慢浮現，EHT的股價暴跌交易暫停，EHT因拖欠銀行貸款不得不申請破產 。

第二起詐騙，發生在EHT申請破產後。被告從另一批新的投資者處，籌集至少177.5萬美元，稱將用這些資金，競標購買破產的EHT所包含的13間旅館。儘管他們向投資者表示，募集到的資金，只會用於酒店競標，並將其放入托管帳戶（escrow）；一旦競標失敗，將全額返還給投資者。不過被告在競標開始前，就挪用所有資金，並將其中大部分用於個人和無關的商業用途。最終，被告無法向投資者償還至少175萬元。

SEC稱，被告違反「交易法（Exchange Act）」和「證券法（Securities Act）」。SEC還將尋求永久禁令，讓被告無法直接或間接參與任何證券發行或交易。

根據長堤郵報報導，吳浩偉的律師否認任何不當行為，稱此案是基於「對交易結構缺乏理解」所致。

2016年，由吳浩偉和伍茲合夥的地產公司Urban Commons簽下1億元的66年承租權，原本計劃將「瑪麗皇后號」打造成娛樂及零售中心，然而在2021年1月，卻傳來公司破產消息。當時Urban Commons發公告稱，計劃關閉其擁有18家旅館中的15家，包括南加州的瑪麗皇后號、巴沙迪那市的喜來登酒店及安那罕的假日酒店。

自此，Urban Commons眾多債主開始通過不同途經嘗試挽回損失。根據巴沙迪那市府紀錄，該市曾要求法院勒令Urban Commons公司，交付喜來登酒店欠下超過69萬元稅款和罰款。巴市不是該公司唯一債主，據「長堤郵報」（Long Beach Post）報導，瑪麗皇后號的眾多投資者、債權人、政府機構和前僱員一起聲稱被騙，並試圖從這家「曾飛速發展的房地產公司殘骸中，收回數億元」。

例如負責船舶日常管理的公司也提出民事訴訟，要求其支付260萬元管理費；幫該公司承辦活動的娛樂製作公司，則稱欠款近100萬元；公司的房東也要求償還57萬元租金。甚至還有不少小額訴訟，包括一些在疫情剛開始前預訂住宿、婚禮、舞會和船上其他活動的人所繳的押金。而對該案做長篇報導的「長堤郵報」，也被欠1200元廣告費。

另外，兩名前Urban Commons的副總裁也提起民事訴訟，稱被告原本承諾給他們的現金和股票紅利，總額超過100萬元沒拿到。在被騙名單中，還有許多希望以投資移民（EB-5）方式來獲得綠卡的中國投資者。

吳浩偉和伍茲此前將倒閉和債務問題，歸咎新冠疫情。該公司曾發出聲明，「新冠在很長一段時間造成巨大的收入赤字，不幸的是，我們提供了旨在確保正常運營的保證，但在新冠期間無法維持」。