我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗副手華茲29年前當老師曾酒駕超速 監獄照曝光

巴奧／史上第一次 霸主美國無緣沙排頒獎台

瑪麗皇后號前華人老闆涉詐7000萬 多華人上當

記者朱敏梓／綜合報導
「瑪麗皇后號」前華人東主吳浩偉及白人伍茲被控詐騙。（取材自Queen Mary臉書）
「瑪麗皇后號」前華人東主吳浩偉及白人伍茲被控詐騙。（取材自Queen Mary臉書）

洛杉磯華人吳浩偉（Howard Wu，音譯）及白人伍茲（Taylor Woods），6日被美國證管會（SEC）指控詐騙。他們通過擁有的十多家旅館騙取投資，讓受害者損失超過7000萬美元；他們用於行騙標的之一，包括位於南加長堤市的知名郵輪「瑪麗皇后號（Queen Mary）」。

SEC表示，被告吳浩偉和伍茲，以Urban Commons公司名義開展業務，實施兩起旅館投資詐欺。在第一起欺詐中，被告通過虛假陳述，向受害者出售包括瑪麗皇后號在內的13間旅館股權，總價值約1.69億美元。被告向投資者承諾，已經為旅館找到第三方買家，且旅館出售案肯定盈利，投資者可按比例分成。

實際情況卻是，兩名被告不僅沒有找到第三方買家，還以旅館東主身分，將13間旅館打包成為不動產信託（REIT）Eagle Hospitality Trust（後文簡稱EHT），並前往新加坡上市籌集資金。

在隨後運營中，瑪麗皇后號等旅館的債務問題慢慢浮現，EHT的股價暴跌交易暫停，EHT因拖欠銀行貸款不得不申請破產

第二起詐騙，發生在EHT申請破產後。被告從另一批新的投資者處，籌集至少177.5萬美元，稱將用這些資金，競標購買破產的EHT所包含的13間旅館。儘管他們向投資者表示，募集到的資金，只會用於酒店競標，並將其放入托管帳戶（escrow）；一旦競標失敗，將全額返還給投資者。不過被告在競標開始前，就挪用所有資金，並將其中大部分用於個人和無關的商業用途。最終，被告無法向投資者償還至少175萬元。

SEC稱，被告違反「交易法（Exchange Act）」和「證券法（Securities Act）」。SEC還將尋求永久禁令，讓被告無法直接或間接參與任何證券發行或交易。

根據長堤郵報報導，吳浩偉的律師否認任何不當行為，稱此案是基於「對交易結構缺乏理解」所致。

2016年，由吳浩偉和伍茲合夥的地產公司Urban Commons簽下1億元的66年承租權，原本計劃將「瑪麗皇后號」打造成娛樂及零售中心，然而在2021年1月，卻傳來公司破產消息。當時Urban Commons發公告稱，計劃關閉其擁有18家旅館中的15家，包括南加州的瑪麗皇后號、巴沙迪那市的喜來登酒店及安那罕的假日酒店。

自此，Urban Commons眾多債主開始通過不同途經嘗試挽回損失。根據巴沙迪那市府紀錄，該市曾要求法院勒令Urban Commons公司，交付喜來登酒店欠下超過69萬元稅款和罰款。巴市不是該公司唯一債主，據「長堤郵報」（Long Beach Post）報導，瑪麗皇后號的眾多投資者、債權人、政府機構和前僱員一起聲稱被騙，並試圖從這家「曾飛速發展的房地產公司殘骸中，收回數億元」。

例如負責船舶日常管理的公司也提出民事訴訟，要求其支付260萬元管理費；幫該公司承辦活動的娛樂製作公司，則稱欠款近100萬元；公司的房東也要求償還57萬元租金。甚至還有不少小額訴訟，包括一些在疫情剛開始前預訂住宿、婚禮、舞會和船上其他活動的人所繳的押金。而對該案做長篇報導的「長堤郵報」，也被欠1200元廣告費。

另外，兩名前Urban Commons的副總裁也提起民事訴訟，稱被告原本承諾給他們的現金和股票紅利，總額超過100萬元沒拿到。在被騙名單中，還有許多希望以投資移民（EB-5）方式來獲得綠卡的中國投資者。

吳浩偉和伍茲此前將倒閉和債務問題，歸咎新冠疫情。該公司曾發出聲明，「新冠在很長一段時間造成巨大的收入赤字，不幸的是，我們提供了旨在確保正常運營的保證，但在新冠期間無法維持」。

事實上，許多問題早在疫情之前就已暴露。2019年初，長堤市府就指出Urban Commons沒有履行其維護職責、未能提供財務文件。瑪麗皇后號的一些供應商和員工，被延遲支付或根本未支付酬金。該報還指出，國稅局2019年9月的紀錄顯示，對吳浩偉的個人資產有250萬元的稅收留置權，用於支付可追溯到2013年的未付所得稅、利息和罰款。

「瑪麗皇后號」是南加知名郵輪。（取材自Queen Mary臉書）
「瑪麗皇后號」是南加知名郵輪。（取材自Queen Mary臉書）
「瑪麗皇后號」前華人東主吳浩偉及白人伍茲被控詐騙。（取材自Queen Mary臉...
「瑪麗皇后號」前華人東主吳浩偉及白人伍茲被控詐騙。（取材自Queen Mary臉書）

投資 長堤 破產

上一則

8/8州長訂熊貓日 聖地牙哥喜迎2嬌客

下一則

200萬加州人無銀行戶 成經濟弱勢

延伸閱讀

知名「鬼船」前華人老闆涉欺詐 金額超7000萬 多華人上當

知名「鬼船」前華人老闆涉欺詐 金額超7000萬 多華人上當
AP非裔課程違反州法 喬州督學不批准

AP非裔課程違反州法 喬州督學不批准
紐約納蘇郡通過法案 公眾場合戴口罩將觸法

紐約納蘇郡通過法案 公眾場合戴口罩將觸法
巴奧／還有比這更刺激的嗎？極限皮艇首次入奧

巴奧／還有比這更刺激的嗎？極限皮艇首次入奧
佟秉亞參選拉古納伍茲市議員

佟秉亞參選拉古納伍茲市議員
遊民擴張 長堤社區花園添隱憂

遊民擴張 長堤社區花園添隱憂

熱門新聞

Alessio公寓。（攝影Christina House╱洛杉磯時報）

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

2024-07-31 22:52
好市多新推出的柯克蘭招牌迷迭香帕瑪森起司麵包。(costcoaisles IG）

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

2024-08-05 19:55
好奇的民眾駐足觀察顯示屏中的畫面，試圖了解系統如何確保會員卡與使用者本人匹配。（記者張庭瑜/攝影）

好市多進店新規 掃描會員卡必須是本人

2024-08-06 15:35
Z女士無法用ID找到其5萬元定期存款，幸好她找到半年前的收據，才順利提款。(取自Pexels/Monstera Production)

定存到期查無帳戶 5萬險沒了

2024-08-06 02:20
18元點4菜無小費，親測西洛杉磯爆火中式快餐。(世說新聞團隊／製作)

世說新聞／18元4菜無小費 這家中餐廳的低價秘訣是...

2024-08-06 21:15
五名中國公民涉嫌參與一起大型、跨國詐騙和洗錢計畫，總詐騙金額高達2700多萬元。（Pixabay）

專騙銀髮族 南加四華人 詐騙2700多萬

2024-08-01 15:55

超人氣

更多 >
辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上

辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上
浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？
巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇
巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議

巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議
中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎

中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎