盜竊團夥開跑車行竊 時速140哩警難追

7日凌晨發生在洛杉磯恩西諾的入室盜竊案中，至少六名嫌犯駕駛三輛高性能跑車行竊，警方追捕困難。（FOX電視台畫面）

洛杉磯 市恩西諾（Encino）7日凌晨發生團夥盜竊案，高端球鞋店Equvalence再次被洗劫，數萬元商品被盜。現場監控顯示，嫌犯座駕為三輛高性能跑車，作案手法囂張。而在警方追捕過程中，面對時速高達140哩的跑車，警方不得不放棄追逐。

福斯電視台（FOX 11）報導，凌晨3時左右，警方接到報案抵達現場，發現幾名蒙面男子正準備逃離一家剛被洗劫的商店。嫌犯離開現場時，他們掉落的錢撒了一地。

現場監控拍下事件經過，三輛載著嫌疑人的跑車抵達商鋪並開始盜竊貴重物品，嫌犯至少有六人，都戴著口罩 、手套和穿著連帽衫。他們先是花了一些時間停好跑車，一輛Chevrolet Corvette、兩輛Chevrolet Camaro，其中一輛跑車直接用倒車方式，停到商店門口的停車位。他們隨後破門而入，偷走大量名牌球鞋和收藏品，包括潮流玩具Bare Bricks等高價值收藏品。作案過程中，一名嫌疑犯似乎負責放哨，他一邊打電話一邊來回踱步。

約八分鐘後，一輛警方巡邏車抵達現場，但在尋求支援時，嫌犯已發現並準備逃跑。警方試圖阻止他們，但嫌犯仍成功逃入三輛跑車。雖然警方最終在101號公路追上嫌疑人，但面對每小時接近140哩的車速，警方取消追擊行動。

案發後，現場留下現金和碎玻璃。業主表示，數萬元商品被盜，其中包括收藏版運動鞋和藝術品。

警方表示，這已是該店第三次被竊。去年12月，也發生類似的入室盜竊。警方認為，這起入室盜竊案經過精心策畫和協調，不是隨機行為，這與近年來涉及多輛車輛的作案手法相符。