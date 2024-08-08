南加華男涉重大盜竊 贓物堆滿倉庫

在對倉庫執行搜查令期間，警方查獲了300多貨盤的被盜商品，並現場拘留嫌犯李勇。（河濱縣警察局）

南加華男 李勇（Yong Li，音譯）因涉嫌大額盜竊於2日被捕，檢方7日對他提出重罪指控。檢方稱，李勇涉嫌合謀盜竊價值數十萬元的電子產品、電器、易腐貨物和其他產品，並將贓物藏在南加內陸赫汝帕谷市（Jurupa Valley）的倉庫中。

河濱縣警局消息，早在今年二月，莫瑞谷市（Moreno Valley）分局的特別執法小組 (SET) 就開始對一個有組織的零售犯罪和拖車貨物竊盜集團展開調查。8月2日中午12時20分左右，莫瑞谷市警局搜查位於De Forest Circle 3400街區的一個倉庫，查獲300多貨盤的被盜商品，從小型電器到高階遊戲電腦，應有盡有。警員在搜查期間，逮捕33歲的李勇。

據悉，李勇因涉嫌盜竊、收受已知贓物、偽造和從事白領犯罪（ white-collar crime），被關押在班寧市（Banning）的Smith Correctional Facility，李勇的保釋金被定為110萬元。河濱縣地方檢察官辦公室表示，已於7日對李勇提出重罪指控。

河濱縣警局同時分享搜查行動中拍攝的照片，可以看到貨盤上堆滿瓶裝水、電子設備和各種其他知名品牌商品。目前尚不清楚李勇在該盜竊案中所扮演的角色，是策劃者、貨物保管人還是僅負責監視倉庫。這是一項正在進行的調查，警方拒絕提供更多資訊。關於李勇的更多身分背景信息，也尚未披露。

河濱警方呼籲任何了解案件相關細節的民眾，撥打951-486-6700聯繫莫瑞谷市分局提供線索。