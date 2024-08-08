炎夏安全戲水 泳裝顏色要選對 霓虹粉紅、霓虹橙色最佳

選擇亮色系泳裝可顯著提高兒童水中可見度，有助於預防溺水事故。（取材自ALIVE Solutions）

夏季來臨，全國各地氣溫持續上升，越來越多家庭選擇前往水域休閒消暑。而遊泳時，泳裝顏色的選擇可能比人們想像的更為重要。最新研究顯示，這個看似微不足道的細節在預防兒童溺水事故方面可發揮關鍵作用。

根據世界衛生組織（WHO ）數據顯示，溺水是全球1至24歲人口的主要死因之一，其中5歲以下兒童面臨的風險最高。在美國，溺水是1至4歲兒童意外死亡的首要原因，也是5至9歲兒童意外死亡的第二大原因。與許多民眾的認知不同，溺水往往發生得悄無聲息，電影中常見的劇烈掙扎和呼救場景在現實中並不常見。相反，溺水的兒童通常只能在水面上短暫浮現，努力呼吸卻無力呼救或激烈掙扎。

專門從事水上安全、培訓和風險評估的公司ALIVE Solutions Inc.的研究團隊在不同水域環境中，包括游泳池和湖泊，測試14種不同顏色的泳衣。研究結果顯示，在游泳池環境中，霓虹粉紅色和霓虹橙色在各種條件下表現最佳，無論在水下還是水面上都十分醒目。相反，白色和淺藍色在水中幾乎完全消失，成為最不理想的選擇。

研究團隊進一步將測試擴展到自然水域，在一個能見度較低的湖泊中進行了類似的實驗。他們從不同角度——水面、岸邊水平視角和略高的視角觀察了各種顏色的可見度。結果顯示，霓虹黃、霓虹綠和霓虹橙在湖水中最為醒目，即使在能見度較低的情況下也能輕易被識別。然而，白色泳衣在湖面上容易被誤認為光的反射或雲層，不易引起注意。

ALIVE Solutions聯合創始人Natalie Livingston表示，作為一名有水上作業和救生經驗的專業人士，她深知某些顏色在水中比其他顏色更容易被發現。這項研究為家長提供切實可行的建議，幫助他們在為孩子選購泳衣時做出更明智的決定。好時公園（Hershey Park）前首席救生員Breanna Smith Powderly也對研究結果表示贊同。她強調，穿著鮮豔螢光色泳衣的孩子確實更容易被追蹤。不過，她同時提醒，即使是經驗豐富的救生員也需要遵循嚴格的安全協議，如「10/20守則」(10-20 Second Protection Rule），即每10秒徹底掃描負責區域，發現問題後20秒內到達遇險者身邊。

儘管選擇正確的泳衣顏色是提高水上安全的重要一步，專家們強調這只是整體安全策略的一部分。阿克倫兒童醫院（Akron Children's Hospital ）也指出，無論兒童的游泳技能如何，都絕不能在水中或水邊無人看管。其次，在水邊活動時，應指定一名成年人專門負責監視兒童。最後，儘早為孩子安排游泳課程。4歲以上的兒童應學習基本的游泳技巧，如漂浮和踩水；年齡更小的孩子則應熟悉水性，了解基本的水上安全知識。

針對初學者應該學習的游泳姿勢，具有10年教學經驗的華人 教練Vincent建議，6歲以下的孩子應從自由泳開始，因為自由泳的腿部動作較容易學會。而六歲以上的孩子則可根據個人喜好和習慣，選擇學習蛙泳或自由泳。無論選擇哪種姿勢，參加游泳課程都能帶來全方位的益處。