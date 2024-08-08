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戲水暗藏危機 兒童溺水風險高 應確保救生員在場

記者張庭瑜／洛杉磯報導
暑期為溺水高發期，民眾需掌握一定安全常識，確保有救生員在場。（pexel示意圖）
暑期為溺水高發期，民眾需掌握一定安全常識，確保有救生員在場。（pexel示意圖）

盛夏烈日，泳池成為避暑天堂。然而，在這看似平靜的水面下，潛藏無聲危機。每年，全球有超過32萬人死於溺水，全美平均每天有10人因意外溺水喪生，溺水是1至4歲兒童意外死亡的首要原因。溺水事故高發的暑期，家長和孩子應掌握安全常識，防範意外發生。

2010-2019年0-14歲兒童泳池溺水死亡表格 2010-2019年兒童溺...
2010-2019年0-14歲兒童泳池溺水死亡表格 2010-2019年兒童溺水死亡數最多的五個州 資料來源：U.S. Consumer Product Safety Commission

無論在泳池還是自然水域，確保有救生員在場非常重要。救生員受過專業訓練，能在緊急情況下迅速作出反應，提供必要幫助。游泳者還應了解自己的游泳能力，不應過度自信。即使是熟練的游泳者，也應避免在無人看護的情況下獨自游泳，特別是在開放水域。

游泳教練Vincent提醒大家，夏天在戶外游泳時需特別注意安全，選擇熟悉的水域游...
游泳教練Vincent提醒大家，夏天在戶外游泳時需特別注意安全，選擇熟悉的水域游泳，帶上游泳浮標等裝置，以備不時之需，並且最好有人陪同，避免獨自游泳。（記者張庭瑜／攝影）

游泳教練Vincent提醒民眾，夏天在戶外游泳時需要注意安全，應選擇熟悉的水域游泳；帶上游泳浮標等裝置，以備不時之需；最好有人陪同，不要獨自游泳，遇到意外時才能及時得到幫助。對於漂流等水上活動，Vincent建議穿上救生衣來增加安全性。不過，他也提醒大家，如果還需要用浮板，說明游泳技術還不夠好，最好避免在戶外游泳。Vincent分享案例，指出他曾在泳池教學時，看到一個戴泳圈的兩歲小孩在淺水池翻倒，頭朝下栽進水裡。幸好救生員反應迅速，及時施救才避免悲劇發生。Vincent建議家長給孩子使用泳袖，而不是泳圈，這樣可以降低類似的危險。

美國紅十字會也建議，要時刻監督在水中或水邊的兒童。在救生員監督下的指定區域游泳時，孩子應該始終與夥伴一起，不要單獨游泳。即使有救生員在場，家長也要密切關注自己的孩子，避免使用手機等干擾。不要將幼兒獨自留在水邊，也不要把一個孩子的安全託付給另一個孩子。教導孩子靠近水源時必須徵得大人同意。在人多的環境中，應指定一名「觀察員」專門負責監控水邊情況。

為確保水上安全，民眾需要採取多層保護措施。首先，對於體弱或缺乏經驗的游泳者，必須確保他們在水中始終有人在觸手可及的距離。對於幼兒或沒有經驗的游泳者，應讓他們穿著美國海岸防衛隊認可的救生衣，但切記不要僅依靠救生衣來保證安全。如水翼、游泳圈、充氣玩具或其他水上娛樂設計的物品不能替代成人的監督。如果家中有游泳池，應使用適當的屏障將其圍住，防止他人在無人監督的情況下接觸水源。

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