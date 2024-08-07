南加變異新冠病毒肆虐 慢性、癌症病患提防

南加州地區近期病毒感染人數急劇上升，愈來愈多民眾主動戴口罩防疫。（記者楊青／攝影）

新一波新冠病毒感染橫掃南加州 ，不少人出現呼吸道感染症狀，坊間戴口罩的民眾也越來越多。南加州流行病專家表示，近期新冠相關病毒突變頻繁，導致病毒感染人數急劇上升，糖尿病、肥胖、洗腎病人和癌症患者需多加小心。不過流行病專家同時表示，近期的突變病毒對健康的人們的衝擊力和破壞性，遠弱於新冠病毒，民眾不要過於恐慌，但也不能掉以輕心。

南加大 流行病專家黃重德醫師6日表示，南加州和全美很多地方近期出現大批民眾感染情況，主要是病毒刺突蛋白發生變異所致。他解釋，病毒通常是圓形的，表面有很多毛刺，這些毛刺出現變化的時候，以前所打疫苗 產生的抗體就會大大減弱，甚至失去效果。最近的病毒的突變就屬這種情況，導致感染病例急劇上升，很多人出現感冒症狀。

黃重德表示，目前南加州突變的病毒導致最主要的兩種症狀，是上呼吸道感染和下呼吸道感染。上呼吸道感染表現為傷風感冒，咳嗽，喉嚨痛，流鼻涕，輕微發燒；下呼吸道感染則是肺炎，但目前下呼吸道感染比例不高。他表示，拜登最近三次感染，就是病毒突變突破疫苗防禦的例子。目前的研究發現新冠疫苗的抗體抵禦不了突變病毒對上呼吸道的侵入，但是對下呼吸道的感染還是很有用。

黃重德表示，目前測到南加州地區汙水病毒含量非常高，這正是病毒突變的溫床，比如病毒突變需要1000萬個病毒可能產生一個突變，病毒含量升高則意味著其突變機會大大上升。他表示，目前南加州各地醫院和接觸病人檢查的醫療部門給病人測試之後的醫用垃圾，都需要經過特別密封盒焚燒處理，避免其汙染環境，他建議民眾如果在家測試病毒，測試垃圾最好用酒精浸泡10秒消毒然後丟棄，避免病毒傳播。

每天守在南加州流行病治療第一線，黃重德表示，他這段時間在醫院極少看到患者因病毒感染引起重症的情況，不過他提別提醒，每種病毒都可能對某些類型的病患有特別致命的攻擊力，目前變異的病毒對糖尿病、肥胖和洗腎癌症患者都有特別強的攻擊力。

黃重德表示，預防變異病毒感染，施打疫苗，戴口罩，保持一個手臂社交距離。如果感覺自己身體不適或確定感染，主動戴口罩及隔離五天，避免接觸慢性病人，不要抱小孩。