南洛杉磯幫派「Florencia 13」37人 被控謀殺搶劫販毒

聯邦檢察官Martin Estrada表示，「Florencia 13」的37名成員涉嫌多項罪行，遭到聯邦指控。（記者會截圖）

美國司法部 和洛杉磯 縣警局6日公開了一份聯邦大陪審團起訴書，指控南洛杉磯幫派「Florencia 13」成員和相關者37人，參與多項犯罪活動，包括謀殺、芬太尼販運和勒索等。

美國司法部表示，目前六名被告已在押，23人在周二的大規模執法行動中被逮捕，另外有八人在逃，其中一些成員疑似逃亡墨西哥。此外，調查人員還繳獲了21磅冰毒、9磅芬太尼和6.5磅海洛因，以及25支槍和大約7萬元現金。

聯邦檢察官Martin Estrada表示，「Florencia 13」是洛縣最大的幫派之一，他們所從事的是「難以置信的暴力」，他們參與多起武裝搶劫、敲詐勒索、銷售危險藥物以及謀殺和襲擊事件。就在上個月，一名休班的洛杉磯警官在陪同女友看房時，被三名F1 3幫派成員無情殺害。

11項的起訴書指控多項犯罪行為，包括謀殺、武裝搶劫、敲詐勒索以及販賣芬太尼、甲基安非他命和海洛因等危險藥物。

周二執法行動的主要指控來自兩份聯邦大陪審團起訴書，第一份起訴書包括對19名被告的指控。

在最暴力的罪行中，司法部稱一群F13幫派成員於2022年10月17日在一個位於Florence-Firestone社區的酒吧外將一名男子毆打致死。幫派成員襲擊了受害者，不斷踩踏、腳踢和毆打他，並用棒球棒打他。

第二份起訴書指控八名F13幫派相關人員犯有與毒品相關的罪行，包括合謀分發芬太尼、冰毒和海洛因，以及使用和持有非法槍支和彈藥。另外九名幫派成員和相關人員因分發冰毒的單獨起訴書被指控，另一名幫派成員因持有槍支犯罪被指控。

周二上午被捕和被指控的37名成員中，至少11人預計當天出庭。根據司法部的說法，如果被定罪，周二被指控的大多數被告將面臨至少10年刑期，最高可達無期徒刑。該案件仍在調查中，對於在逃的八名嫌疑人的追捕正在進行。